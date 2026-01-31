Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
Эден Азар: не перешел бы в «Барсу», потому что с детства мечтал играть в «Реале».
Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар назвал «Реал» лучшим клубом, за который играл.
– Лучший клуб, за который ты играл? Наверняка это «Челси»?
– Нет, «Реал» лучший. Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один.
– Если бы «Барса» сделала тебе предложение, ты бы согласился?
– Ни за что. Я всегда мечтал играть за «Реал», еще с детства. Когда я только начал заниматься футболом, то все время говорил отцу: «Знаешь, папа, я хочу играть за «Реал».
Конечно, «Барса», их стиль игры, Месси, но... Вперед, «Мадрид»! – сказал Азар.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39905 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Когда Реалу в десятых попадались клубы уровня Бенфики, такие, как ты, строчили комменты о заговорах и подогретых шарах:))