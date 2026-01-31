  • Спортс
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»

Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар назвал «Реал» лучшим клубом, за который играл.

Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар назвал «Реал» лучшим клубом, за который играл.

– Лучший клуб, за который ты играл? Наверняка это «Челси»?

– Нет, «Реал» лучший. Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один.

– Если бы «Барса» сделала тебе предложение, ты бы согласился?

– Ни за что. Я всегда мечтал играть за «Реал», еще с детства. Когда я только начал заниматься футболом, то все время говорил отцу: «Знаешь, папа, я хочу играть за «Реал».

Конечно, «Барса», их стиль игры, Месси, но... Вперед, «Мадрид»! – сказал Азар.

Прикольно наверное быть одним из худших игроков и трансферов в истории любимого клуба
Ответ WESTERN-
Прикольно наверное быть одним из худших игроков и трансферов в истории любимого клуба
Комментарий скрыт
Ответ WESTERN-
Прикольно наверное быть одним из худших игроков и трансферов в истории любимого клуба
Так сильно мечтал играть за Реал, что после перехода в этот клуб вообще расслабился и не мог себя привести в форму по итогу травмы и скамейка.
Самое забавное, что он бы принес больше пользы Реалу, если бы перешёл в барсу)
Период в Бургер Кинг был потрясающим, но Макдональдс - номер один, ни за что не перешёл был в КФЦ)
Ответ hikkikomori
Период в Бургер Кинг был потрясающим, но Макдональдс - номер один, ни за что не перешёл был в КФЦ)
Комментарий скрыт
Мы благодарим тебя за то что в барсе не оказался
Ответ Айнутдин Загиров
Мы благодарим тебя за то что в барсе не оказался
Комментарий скрыт
Ответ Айнутдин Загиров
Мы благодарим тебя за то что в барсе не оказался
➕➕➕
Азар себе в Челси, конечно, невероятную репутацию заработал своей игрой, скажи такое почти что любой другой игрок Челси-его бы тут загрызли с потрохами, но Азару можно
«Реал» – клуб номер один после Бенфики.
Ответ CCCP{{BOOM}}
«Реал» – клуб номер один после Бенфики.
Праймовый Реал не заметил бы Бенфику.
Когда Реалу в десятых попадались клубы уровня Бенфики, такие, как ты, строчили комменты о заговорах и подогретых шарах:))
Ответ invdark
Праймовый Реал не заметил бы Бенфику. Когда Реалу в десятых попадались клубы уровня Бенфики, такие, как ты, строчили комменты о заговорах и подогретых шарах:))
А праймовая Бенфика не замечала реал
Видимо его мечта была перейти в Реал, а не играть за Реал. Грустно
В Барсу тебя бы и не пригласили. С таким стилем игры это явно не твой клуб. А вообще это низко - Челси дал тебе всë, а ты называешь "своим" клубом тот, в котором ты отполировывал лавку.
Ясно то, что после его ухода Челси взял ЛЧ.
Люди что вы на него наехали, он разве сказал что играл в Реале потрясающе??? Он сказал что Реал клуб его мечты, он ее добился, а чего вы добились????
Ответ Flag1111
Люди что вы на него наехали, он разве сказал что играл в Реале потрясающе??? Он сказал что Реал клуб его мечты, он ее добился, а чего вы добились????
мы комменты строчим на спортсе
Ответ Flag1111
Люди что вы на него наехали, он разве сказал что играл в Реале потрясающе??? Он сказал что Реал клуб его мечты, он ее добился, а чего вы добились????
Вот ты на нас наехал, а сам то чего добился???
