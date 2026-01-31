  • Спортс
  • Посещение ночных клубов, поездки в парижский Диснейленд, непрофессионализм – среди причин провала Паеса в «Страсбуре». «Челси» отзовет 18-летнего хавбека и отправит в «Ривер» (L’Equipe)
Посещение ночных клубов, поездки в парижский Диснейленд, непрофессионализм – среди причин провала Паеса в «Страсбуре». «Челси» отзовет 18-летнего хавбека и отправит в «Ривер» (L’Equipe)

Паес потерпел неудачу в «Страсбуре» в том числе из-за проблем с дисциплиной.

L’Equipe утверждает, что Кендри Паес вел себя непрофессионально, находясь в аренде в «Страсбуре».

Ранее стало известно, что «Челси» отзовет 18-летнего полузащитника, после чего отправит в «Ривер Плейт».

В публикации французской газеты сообщается, что к расторжению договора аренды привели не только неудачные выступления эквадорца в последние месяцы, но и несоблюдение режима. Паес неоднократно посещал ночные клубы в Страсбуре и в Германии (в особенности заведение под названием La Salamandre), а также не раз ездил в парижский Диснейленд.

В 2026 году Пас принял участие в двух матчах: в одном вышел на 80-й минуте, в другом появился уже в добавленное ко второму тайму время. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Так в огромном и веселом Буэнос-Айресе ночная жизнь намного активнее, чем в скромном скучном Страсбурге, да и язык родной. Получается наказание лиса ссылкой в курятник
Ответ Snark
Так в огромном и веселом Буэнос-Айресе ночная жизнь намного активнее, чем в скромном скучном Страсбурге, да и язык родной. Получается наказание лиса ссылкой в курятник
Или он там себя проявит так, что снова получит шанс на Европу, или же просто будет ближе к потенциальным покупателям, если окажется что пока траектория карьеры пойдет на родном континенте. Возможно, в той же Аргентине или соседней Бразилии дальше и будет играть.
Ответ Snark
Так в огромном и веселом Буэнос-Айресе ночная жизнь намного активнее, чем в скромном скучном Страсбурге, да и язык родной. Получается наказание лиса ссылкой в курятник
В турецких сериалах такое часто бывает: «Ахмет ты перешел черту, ты наказан, завтра первым же рейсом улетаешь в Лондон/Нью-Йорк/Мельбурн (по выбору)»😁
Еще год назад его котировали на уровне Эстевао, за сборную Эквадора в 16 лет играл)

Хороший старт карьеры в Европе получился)
Ответ Proper Chels
Еще год назад его котировали на уровне Эстевао, за сборную Эквадора в 16 лет играл) Хороший старт карьеры в Европе получился)
финиш тоже неплохой
Обычный день юноши в московском клубе
Ну, нельзя ребенка наказывать за то, что ему в Диснейленд хочется.)
Через 10 лет будет валяться спившимся или сторчавшимся в криминальном районе и с трудом выуживать из остатка мозга память, как ходил в числе главных футбольных талантов.
Влияние Артуро Видаля ни к чему хорошему не приводит
Сдали бы в саудовскую лигу, там построже был бы контроль
Бабки первые серьезные капнули вот он и поплыл
Теперь зависит, сможет ли Челси вправить мозги, пока чел на контракте. В целом, допустим вариант, что будет в ссылке в ЮА, пока не решит вопросы с режимом.
