Мюллер о шансах Германии на ЧМ-2026: «Мы способны победить кого угодно, но можем кому угодно проиграть. Мусиала, Виртц, Вольтемаде – суперталанты, но не уверен, что они готовы к титулу»

Томас Мюллер: Германия может обыграть кого угодно, но и кому угодно проиграть.

Полузащитник «Ванкувера» Томас Мюллер считает, что сборная Германии не готова к победе на ЧМ-2026 .

«Такие игроки, как Мусиала , Виртц , Вольтемаде – не могу перечислить их всех – суперталантливые, блестящие, они могут быть и уже являются ключевыми игроками. Но я не уверен, что они действительно готовы к трофею.

Мы способны обыграть кого угодно, но также можем и проиграть кому угодно. У меня такое ощущение. Как футбольная нация, мы, конечно, надеемся, что стабильность будет восстановлена, и у нас появятся не только игроки с потенциалом, но и действительно значимые фигуры в топ-клубах, такие, как Йозуа Киммих , который в «Баварии» уже много лет, или Антонио Рюдигер», – сказал Мюллер.