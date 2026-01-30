Мюллер о шансах Германии на ЧМ-2026: «Мы способны победить кого угодно, но можем кому угодно проиграть. Мусиала, Виртц, Вольтемаде – суперталанты, но не уверен, что они готовы к титулу»
Томас Мюллер: Германия может обыграть кого угодно, но и кому угодно проиграть.
Полузащитник «Ванкувера» Томас Мюллер считает, что сборная Германии не готова к победе на ЧМ-2026.
«Такие игроки, как Мусиала, Виртц, Вольтемаде – не могу перечислить их всех – суперталантливые, блестящие, они могут быть и уже являются ключевыми игроками. Но я не уверен, что они действительно готовы к трофею.
Мы способны обыграть кого угодно, но также можем и проиграть кому угодно. У меня такое ощущение. Как футбольная нация, мы, конечно, надеемся, что стабильность будет восстановлена, и у нас появятся не только игроки с потенциалом, но и действительно значимые фигуры в топ-клубах, такие, как Йозуа Киммих, который в «Баварии» уже много лет, или Антонио Рюдигер», – сказал Мюллер.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39905 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тер Штеген
Кимих Рюди Та Шлотербек
Павлович Штиллер
Карл Мусиала Виртц
Хаверц/Вольтемаде
Плюс со скамейки сане, гнабри, горецка, адейеми, фулькруг