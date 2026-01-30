  • Спортс
12

Мюллер о шансах Германии на ЧМ-2026: «Мы способны победить кого угодно, но можем кому угодно проиграть. Мусиала, Виртц, Вольтемаде – суперталанты, но не уверен, что они готовы к титулу»

Томас Мюллер: Германия может обыграть кого угодно, но и кому угодно проиграть.

Полузащитник «Ванкувера» Томас Мюллер считает, что сборная Германии не готова к победе на ЧМ-2026.

«Такие игроки, как Мусиала, Виртц, Вольтемаде – не могу перечислить их всех – суперталантливые, блестящие, они могут быть и уже являются ключевыми игроками. Но я не уверен, что они действительно готовы к трофею.

Мы способны обыграть кого угодно, но также можем и проиграть кому угодно. У меня такое ощущение. Как футбольная нация, мы, конечно, надеемся, что стабильность будет восстановлена, и у нас появятся не только игроки с потенциалом, но и действительно значимые фигуры в топ-клубах, такие, как Йозуа Киммих, который в «Баварии» уже много лет, или Антонио Рюдигер», – сказал Мюллер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если будут играть также, как на последнем Евро, то всё возможно. Только вот жаль Крооса уже нет
Ответ funnynerd21
Если будут играть также, как на последнем Евро, то всё возможно. Только вот жаль Крооса уже нет
Да и хорошо, что его уже нет, последний евро уже явно не тянул уровень, матч с испанией - прямое тому доказательство, полный провал со стороны Крооса.
У Германии по сути смена поколения сейчас проходит, процесс затянулся, на чм скорее всего будут в старте

Тер Штеген
Кимих Рюди Та Шлотербек
Павлович Штиллер
Карл Мусиала Виртц
Хаверц/Вольтемаде

Плюс со скамейки сане, гнабри, горецка, адейеми, фулькруг
Ответ Zakir Velilhanov
У Германии по сути смена поколения сейчас проходит, процесс затянулся, на чм скорее всего будут в старте Тер Штеген Кимих Рюди Та Шлотербек Павлович Штиллер Карл Мусиала Виртц Хаверц/Вольтемаде Плюс со скамейки сане, гнабри, горецка, адейеми, фулькруг
В защите они на кого сменяют, на очередных старперов?) У них Рюдигеру 33 будет, Та 30. Шлоттерберг один выходит на прайм, а дальше пустота из середняков всяких. Там вообще кто-то из вменяемых защитников моложе 23 существует? Крайние защитники уже много лет одни середняки. Уже даже с вратарями проблемы, их визитной карточкой, это вообще лол.
Ответ modesto
В защите они на кого сменяют, на очередных старперов?) У них Рюдигеру 33 будет, Та 30. Шлоттерберг один выходит на прайм, а дальше пустота из середняков всяких. Там вообще кто-то из вменяемых защитников моложе 23 существует? Крайние защитники уже много лет одни середняки. Уже даже с вратарями проблемы, их визитной карточкой, это вообще лол.
Малик тчау есть.
Мюллер выдал базу!
Когда то именно так Марат Сафин описал свое положение в мировом теннисе 😃
Очень здравые и взвешенные рассуждения, надеюсь, в скором времени увидеть Томаса в управлении Баварией.
Рекомендуем