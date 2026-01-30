Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
Лукас Пакета подписал контракт с «Фламенго».
Лукас Пакета снова будет выступать за «Фламенго».
Полузащитник вернулся в команду, которую покинул в 2019 году. Тогда «Милан» заплатил за него около 35 млн евро, а сейчас «Вест Хэм» продал полузащитника, по данным инсайдера Фабрицио Романо, за 42 млн – это рекордная сумма для Бразилии.
Пакета будет играть под 20-м номером. Контракт рассчитан до конца 2030 года.
В этом сезоне Лукас принял участие в 18 матчах АПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: flamengo.com.br
Кто выиграет Лигу чемпионов?39904 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фламенго»
У них есть деньги, поверь.
Еще в прошлом году уже зарплаты стали догонять РПЛ например и возить топ игроков очень тяжело, публика здесь просто медленно соображает
крупнейшая экономика региона, ВВП растет на 5% в год (за 10 лет вырос с 3 до 5 трлн), вполне диверсифицированная (даже гражданские авиалайнеры делают)
в стране есть деньги - значит деньги есть во всех сферах, включая футбол