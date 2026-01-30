Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро

Лукас Пакета подписал контракт с «Фламенго».

Лукас Пакета снова будет выступать за «Фламенго».

Полузащитник вернулся в команду, которую покинул в 2019 году. Тогда «Милан» заплатил за него около 35 млн евро, а сейчас «Вест Хэм» продал полузащитника, по данным инсайдера Фабрицио Романо, за 42 млн – это рекордная сумма для Бразилии.

Пакета будет играть под 20-м номером. Контракт рассчитан до конца 2030 года.

В этом сезоне Лукас принял участие в 18 матчах АПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: flamengo.com.br