Фото
41

Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро

Лукас Пакета подписал контракт с «Фламенго».

Лукас Пакета снова будет выступать за «Фламенго».

Полузащитник вернулся в команду, которую покинул в 2019 году. Тогда «Милан» заплатил за него около 35 млн евро, а сейчас «Вест Хэм» продал полузащитника, по данным инсайдера Фабрицио Романо, за 42 млн – это рекордная сумма для Бразилии.

Пакета будет играть под 20-м номером. Контракт рассчитан до конца 2030 года.

В этом сезоне Лукас принял участие в 18 матчах АПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: flamengo.com.br

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фламенго»
logoЛукас Пакета
трансферы
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoВест Хэм
logoвысшая лига Бразилия
Фабрицио Романо
logoФламенго
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Где та Бразилия, с ценниками до 10 миллионов)) жесть сумма для них .
Ответ sersan
Где та Бразилия, с ценниками до 10 миллионов)) жесть сумма для них .
Учитывая что всегда Бразилы были науелены наоборот на трансферы в Европу мир официально сошел с ума когда Бразильский елуб покупает бразильца из европы за 42 ляма евро
Ответ Гекдениз Кардениз
Учитывая что всегда Бразилы были науелены наоборот на трансферы в Европу мир официально сошел с ума когда Бразильский елуб покупает бразильца из европы за 42 ляма евро
Так они в этом году заработали под 300 лямов евро, Либертадорес, Клубный ЧМ, чемпионство, продажи + самый популярный клуб Бразилии с запасом.

У них есть деньги, поверь.
Пакета, конечно, не стал суперзвездой, но рановато в Бразилию возвращаться. Скорее всего, ему и его семье просто комфортнее в своей стране. Иначе объяснить не могу.
Ответ Dexter Morgan
Пакета, конечно, не стал суперзвездой, но рановато в Бразилию возвращаться. Скорее всего, ему и его семье просто комфортнее в своей стране. Иначе объяснить не могу.
Мб ставки мутил, а-ля Тонали и решил заранее свалить. Других объяснений тоже не могу найти, зачем в 28 лет уезжать в Бразилию
Ответ Кудри Гендузи
Мб ставки мутил, а-ля Тонали и решил заранее свалить. Других объяснений тоже не могу найти, зачем в 28 лет уезжать в Бразилию
Возможно, что так. У бразильцев современных есть такая черта, к сожалению. Поколение величайших ушло. Они жили футболом, пусть и тусили, а эти уже любят себя в футболе и ставки, маркетинг.
В Бразилии таланты закончились?Странно что купили 28 летного за 42 ляма...Или в Бразилии появились деньги благодаря российским клубам?😁😁😁
Ответ Тимак Капарзо
В Бразилии таланты закончились?Странно что купили 28 летного за 42 ляма...Или в Бразилии появились деньги благодаря российским клубам?😁😁😁
Не сказать что появились, но Фламенго выиграл все что можно в прошлом сезоне + Клубный ЧМ
Ответ Тимак Капарзо
В Бразилии таланты закончились?Странно что купили 28 летного за 42 ляма...Или в Бразилии появились деньги благодаря российским клубам?😁😁😁
Благодаря общему экономическому росту страны и приходу букмекеров в футбол + инвестиционные программы, они действительно не платят сразу, а бьют на множество платежей

Еще в прошлом году уже зарплаты стали догонять РПЛ например и возить топ игроков очень тяжело, публика здесь просто медленно соображает
А что об этой сумме скажут великий инсайдер Гурцкая и местные московские эксперты, которые ещё пару недель назад укакивались о том, что бразильцы и десятку то с трудом за игроков платят? 🤔
От перехода в Сити год назад до возвращение в родные фавелы отделили ставки на собственное удаление.
Ответ Влад Тюрин
От перехода в Сити год назад до возвращение в родные фавелы отделили ставки на собственное удаление.
он хотел вернуться в клуб своей мечты, а не слушать лекции занудного лысого каталонца о том, что не нужно делать, чтобы игра была веселее
Ответ ElChino20
он хотел вернуться в клуб своей мечты, а не слушать лекции занудного лысого каталонца о том, что не нужно делать, чтобы игра была веселее
Поэтому до истории со ставками уже одной ногой был у того самого зануды?))))
В самом рассвете сил уходить в Бразилию, это странно.
Ответ Иван Булкин
В самом рассвете сил уходить в Бразилию, это странно.
Странно что бразильцы активно скупают игроков из Европы и не только за большие деньги.
Ответ Vitto
Странно что бразильцы активно скупают игроков из Европы и не только за большие деньги.
а что странного?

крупнейшая экономика региона, ВВП растет на 5% в год (за 10 лет вырос с 3 до 5 трлн), вполне диверсифицированная (даже гражданские авиалайнеры делают)

в стране есть деньги - значит деньги есть во всех сферах, включая футбол
В Англии Пакету достали следаки ставочные, сваливает в жогубониту.
Нафига, а главное зачем?
самая дорогая пакета за всю историю
Помню, как при переходе в Милан говорили, что это новый Кака)
Рекомендуем