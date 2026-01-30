Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными

Суд отказался предоставлять «Реалу» дополнительные документы по делу Негрейры.

Суд отклонил запрос «Реала» о предоставлении документов по делу Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Реал», выступающий в суде в качестве частного обвинителя, запросил доступ к документам и материалам, связанным с выплатами Негрейре, включая аудиторские проверки, отчеты о комплексной проверке и годовые отчеты. Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отказался от передачи какой-либо дополнительной документации по запросу «Реала », посчитав, что мадридский клуб может использовать эти материалы в целях, не связанных с судебным процессом.

Суд отклонил запрос «Реала» о предоставлении дополнительной документации, посчитав требования необоснованными. «Мадрид» хотел получить доступ к финансовым отчетам «Барселоны» за период с 2003 по 2021 год, включая результаты аудиторских проверок.

Исключением стали показания делегата первой команды «Барселоны» Карлоса Наваля, которые он должен дать на слушании 10 апреля. Отмечается, что «Реал» может обжаловать это решение в течение трех дней.