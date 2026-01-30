  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
93

Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными

Суд отказался предоставлять «Реалу» дополнительные документы по делу Негрейры.

Суд отклонил запрос «Реала» о предоставлении документов по делу Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Реал», выступающий в суде в качестве частного обвинителя, запросил доступ к документам и материалам, связанным с выплатами Негрейре, включая аудиторские проверки, отчеты о комплексной проверке и годовые отчеты. Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отказался от передачи какой-либо дополнительной документации по запросу «Реала», посчитав, что мадридский клуб может использовать эти материалы в целях, не связанных с судебным процессом.

Суд отклонил запрос «Реала» о предоставлении дополнительной документации, посчитав требования необоснованными. «Мадрид» хотел получить доступ к финансовым отчетам «Барселоны» за период с 2003 по 2021 год, включая результаты аудиторских проверок.

Исключением стали показания делегата первой команды «Барселоны» Карлоса Наваля, которые он должен дать на слушании 10 апреля. Отмечается, что «Реал» может обжаловать это решение в течение трех дней.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39904 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсудьи
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда не можешь выиграть всё на поле, пытаешься выиграть всё в суде. 🏛️
Ответ Академик Лебединский
Когда не можешь выиграть всё на поле, пытаешься выиграть всё в суде. 🏛️
Комментарий скрыт
Ответ fc_a.m.
Комментарий скрыт
Это ты про украденное золото ЧИ у Барсы в матче с АМ в период этих самых выплат?
Я понимаю подать в суд на кого-то, исковое требование. Но требовать документы другой организации это какой-то сюр. В Испании что, нет понятия "коммерческая тайна"? Дичь какая-то и так долго длится.
Ответ Konstantin K-Pax
Я понимаю подать в суд на кого-то, исковое требование. Но требовать документы другой организации это какой-то сюр. В Испании что, нет понятия "коммерческая тайна"? Дичь какая-то и так долго длится.
Комментарий скрыт
Ответ Konstantin K-Pax
Я понимаю подать в суд на кого-то, исковое требование. Но требовать документы другой организации это какой-то сюр. В Испании что, нет понятия "коммерческая тайна"? Дичь какая-то и так долго длится.
Если вкратце то ситуация — не «дичь» с точки зрения юридической процедуры. Это стандартный, хоть и очень жесткий, судебный процесс. Дичь заключается в самом предмете спора — глава лиги судится с двумя главными клубами страны по делу о возможной коррупции в судействе. Это беспрецедентно и показывает глубину кризиса в испанском футболе. Клубы будут бороться за каждую бумажку, апеллируя к коммерческой тайне. Но окончательное слово, какие документы и на каких условиях должны быть предоставлены, остается за судом, а не за футбольными чиновниками.
Закомплексованный "королевский" клуб как обычно
Ответ tequilagwap
Закомплексованный "королевский" клуб как обычно
От создателей "Реал подарил арбитрам пакеты с сувенирами - куда смотрят футбольные власти?" :))

А тут, подумаешь, убербосс судейского комитета сидел на зарплате одного из ФК:))
Ответ invdark
От создателей "Реал подарил арбитрам пакеты с сувенирами - куда смотрят футбольные власти?" :)) А тут, подумаешь, убербосс судейского комитета сидел на зарплате одного из ФК:))
1)Плата Негрейре была слишком мизерной для того, чтобы он как либо влиял на результаты матчей
2)Все еще ни разу не видел статистику, которая подтверждала бы, что Барсу в период Негрейры тащили судьи
Какой сюрприз для ищущих заговор, что Барса реально платила Негрейре за отчеты.
Странно, что Реал так пытается топить Барсу. Неофициальное партнерство и взаимная поддержка на фоне фасадной ненависти это основа их процветания и даже доминирования в мире, как было когда то. Хотя, может и это своего рода шум.
Ответ Хабиб Алонсо
Странно, что Реал так пытается топить Барсу. Неофициальное партнерство и взаимная поддержка на фоне фасадной ненависти это основа их процветания и даже доминирования в мире, как было когда то. Хотя, может и это своего рода шум.
Им (лиге, в т.ч. Барсе и Реалу, помимо Атлетико) необходимо поднимать Валенсию, Севилью, Бетис, Атлетик для создания конкурентной АПЛ лиги. Ещё пару лет и матч Барса - МС не будет топ (т.к. вне АПЛ). А они заняты внутренними распрями. Так что это решение замять - в целом адекватное
Ответ Валерий Верн
Им (лиге, в т.ч. Барсе и Реалу, помимо Атлетико) необходимо поднимать Валенсию, Севилью, Бетис, Атлетик для создания конкурентной АПЛ лиги. Ещё пару лет и матч Барса - МС не будет топ (т.к. вне АПЛ). А они заняты внутренними распрями. Так что это решение замять - в целом адекватное
Да, это просто немыслимо как эти инвалиды 1, 2 и 3 группы (руководство Ла Лиги всех эшелонов полномочий) умудрились слить весь пиар побед Севильи и Атлетико, когда те были на максимальном ходу. Теперь Севилья на дне, словно всегда там и была, Атлетико еще чуть чуть и заглохнет, а Реал с Барсой выглядят на фоне топов АПЛ больше как калеки чем претенденты на что то. У одних обороны нет, а у других тренера с руководством. Ла Лигу так скоро если не Бундеслига, так Лига 1 точно обгонит.
А документы Бенфики ему не нужны заодно 😁
Потому что обнаглели в край уже!
И даже здесь Реал проиграл
Когда вообще закроют дело? По ощущениям оно уже лет 20 длится.
Что твориться с Реалом в последнии годы...
У переса походу комплекс Барсы разросся до невиданных масштабов, раз такой ерундой занимается
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тебас о «Барсе», «Реале» и деле Негрейры: «Если жаловаться на судейство у кого и есть основания, то не у двух крупных клубов, а у остальных 18. Доказательств взяток судьям нет»
13 января, 11:15
«Реал» хочет добиться от «Барсы» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры (As)
26 декабря 2025, 13:21
Сын Негрейры в суде заявил, что включал в отчеты об арбитрах для «Барсы» сравнения с «Реалом». Он отметил, что каталонцы «стремятся к справедливому судейству»
23 декабря 2025, 11:54
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем