«Крылья» подписали Чинеду Чарльза. Контракт с экс-форвардом «Астаны» – до конца 2027-го

Джеффри Чинеду Чарльз перешел в «Крылья Советов ».

Самарцы объявили о подписании с форвардом контракта, рассчитанного до конца 2027 года. Последние полтора сезона нигериец провел в «Астане», до этого поиграл за «Раднички», украинский «Олимпик» и другие клубы.

Статистику 28-летнего нападающего можно изучить здесь .

Фото: pfcks.ru