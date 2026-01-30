«Крылья» подписали Чинеду Чарльза. Контракт с экс-форвардом «Астаны» – до конца 2027-го
«Крылья» подписали Чинеду Чарльза.
Джеффри Чинеду Чарльз перешел в «Крылья Советов».
Самарцы объявили о подписании с форвардом контракта, рассчитанного до конца 2027 года. Последние полтора сезона нигериец провел в «Астане», до этого поиграл за «Раднички», украинский «Олимпик» и другие клубы.
Статистику 28-летнего нападающего можно изучить здесь.
Фото: pfcks.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так то нормально, болелы свои кровные копейки вносят за оплату долгов клуба, а клуб берет и тратит деньги на левых легов. Красота.
Так то нормально, болелы свои кровные копейки вносят за оплату долгов клуба, а клуб берет и тратит деньги на левых легов. Красота.
Копейки болел даже 1/100 долга не оплатят. Всё оплачивает сам клуб. И с чего ты взял что этот нигериец обойдется дороже чем какой-нибудь паспортист?
Копейки болел даже 1/100 долга не оплатят. Всё оплачивает сам клуб. И с чего ты взял что этот нигериец обойдется дороже чем какой-нибудь паспортист?
Не отягащеность интелектомбра
Тот редкий случай, когда уж лучше пусть играет какой-нибудь деревянный паспортист, чем этот 28-летний нигериец из Казахстана
Тот редкий случай, когда уж лучше пусть играет какой-нибудь деревянный паспортист, чем этот 28-летний нигериец из Казахстана
Да так то у него не плохая стата за последний клуб, хотелось бы услышать мнение казахстанских болельщиков на его счет.
Тот редкий случай, когда уж лучше пусть играет какой-нибудь деревянный паспортист, чем этот 28-летний нигериец из Казахстана
К сожалению, не такой уж и редкий. Например, Оренбург в это межсезонье уже 3 легов сомнительного уровня подписал.
Будем надеяться, что так как Алиев много матчем чемпионата Казахстана смотрел, он понимает чем игрок может помочь
О ,опять черненькие начинают за "Крылья" играть...
