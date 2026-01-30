Агент Монтеса опроверг информацию о готовности защитника саботировать сборы «Локо»: «Сесар никого не шантажировал. Он тренируется в штатном режиме»
Агент Монтеса: Сесар никого не шантажировал.
Серхио Висуэте, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, опроверг информацию о шантаже со стороны футболиста.
Ранее появилась информация, что 29 января Монтес заявил главному тренеру Михаилу Галактионову о том, что «способен саботировать работу на сборах» после отказа «Локомотива» продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро.
«Монтес никого не шантажировал. Информация, появившаяся в интернете, не соответствует действительности. Сесар тренируется в штатном режиме, все нормально», – сказал Висуэте.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
