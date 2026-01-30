Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
Эндрик назвал Криштиану Роналду своим кумиром.
– Кто твой пример для подражания в футболе? Ромарио, стиль которого был похож на твой?
– Нет, Криштиану Роналду – номер один. Возможно, из-за того, что я никогда не видел игру Императора Ромарио.
Больше всего меня восхищает то, что Роналду даже в 40 лет работает усерднее всех. Он близок к завершению карьеры, но все еще способен играть многие годы. Я на это надеюсь.
– В 19 лет Роналду был еще многообещающим футболистом, больше сосредоточенным на дриблинге. Ты кажешься более зрелым.
– У меня была непростая жизнь в Бразилии, меня окружали большое давление и, к сожалению, множество социальных проблем. Если ты с этим справляешься, то быстро взрослеешь. И мне нравится сравнение с Роналду, у которого тоже было тяжелое детство. Он несравненный футболист, который всегда работал невероятно усердно. Мне нравится этот образ – образ человека, который каждый день трудится ради того, чтобы стать лучшим.
– Надеешься ли ты сыграть против него на следующем ЧМ?
– Ах, Криштиану... было бы здорово. Надеюсь, этот матч состоится – и мы победим, – смеясь ответил форвард «Лиона», проведший 1 матч за сборную Бразилии в 2025 году.
Даже аргентинец Гарначо готов жилы рвать за него!
Лучше равняться на чистого мотиватора7 и трудоголика7 который сделал себя сам
чем поклоняться на евройского проекта30!