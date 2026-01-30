  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
20

Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»

Эндрик о Роналду: восхищает, что в 40 лет работает усерднее всех.

Эндрик назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– Кто твой пример для подражания в футболе? Ромарио, стиль которого был похож на твой?

– Нет, Криштиану Роналду – номер один. Возможно, из-за того, что я никогда не видел игру Императора Ромарио.

Больше всего меня восхищает то, что Роналду даже в 40 лет работает усерднее всех. Он близок к завершению карьеры, но все еще способен играть многие годы. Я на это надеюсь.

– В 19 лет Роналду был еще многообещающим футболистом, больше сосредоточенным на дриблинге. Ты кажешься более зрелым.

– У меня была непростая жизнь в Бразилии, меня окружали большое давление и, к сожалению, множество социальных проблем. Если ты с этим справляешься, то быстро взрослеешь. И мне нравится сравнение с Роналду, у которого тоже было тяжелое детство. Он несравненный футболист, который всегда работал невероятно усердно. Мне нравится этот образ – образ человека, который каждый день трудится ради того, чтобы стать лучшим.

– Надеешься ли ты сыграть против него на следующем ЧМ?

– Ах, Криштиану... было бы здорово. Надеюсь, этот матч состоится – и мы победим, – смеясь ответил форвард «Лиона», проведший 1 матч за сборную Бразилии в 2025 году.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39903 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoЭндрик
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛион
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЧМ-2026
logoРеал Мадрид
logoРомарио
logoлига 1 Франция
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще Роналду это образец профессионализма и отношения к карьере
Ответ Predator777
Вообще Роналду это образец профессионализма и отношения к карьере
Так он поменял вообще культуру и подход к тренировкам , и образу жизни, многие с него брали и будут брать пример, он вывел отношения к работе на новый уровень
Ответ Угараю_с_вас
Так он поменял вообще культуру и подход к тренировкам , и образу жизни, многие с него брали и будут брать пример, он вывел отношения к работе на новый уровень
Будут брать пример на инстаграмме
э а как же бобби чарльтон
Обратите внимание - "Император Ромарио"! Нам все еще льют в уши про "короля Пеле", а в самой Бразилии он уже давно не номер один.
Он игру Ромарио и не видел никогда, не родился ещё тогда, что за глупый вопрос? А Роналду это образец для любого спортсмена: его трудолюбие, нацеленность на результат, победы. Благодаря его нахождению в команде, его одноклубники так же стремятся к совершенствованию во всех аспектах и не дают себе расслабиться.
Ответ Петрович
Он игру Ромарио и не видел никогда, не родился ещё тогда, что за глупый вопрос? А Роналду это образец для любого спортсмена: его трудолюбие, нацеленность на результат, победы. Благодаря его нахождению в команде, его одноклубники так же стремятся к совершенствованию во всех аспектах и не дают себе расслабиться.
почему глупый,он же восхищался игрой бобби чарльтона)))) почему ромарио не мог быть кумиром
Про игроков прошлого просто стали забывать,у молодежи новые кумиры.
Встретятся в финале!
Журналист какой-то странный. По возрасту Эндрик не мог видеть Ромарио в деле, какой из него кумир. Почему не Пеле тогда? Тоже что-то общее можно найти
Ответ Боевой Бурят Путина
Журналист какой-то странный. По возрасту Эндрик не мог видеть Ромарио в деле, какой из него кумир. Почему не Пеле тогда? Тоже что-то общее можно найти
Предположу, что журналист таким образом немножко потроллил бразильца, так как ранее Эндрик называл своим кумиром, внимание, Бобби Чарльтона!!!
Все молодые таланты фанатеют от Португальца7!
Даже аргентинец Гарначо готов жилы рвать за него!

Лучше равняться на чистого мотиватора7 и трудоголика7 который сделал себя сам
чем поклоняться на евройского проекта30!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрик о первом хет-трике в карьере: «Это только начало. Словно сам Бог сказал мне, что «Лион» – подходящее для меня место»
27 января, 15:50
Эндрик о Неймаре: «Он намного лучше, не сравнивайте меня с ним. Во Франции Ней был выдающимся игроком и делал невероятные вещи»
26 января, 19:05
У Эндрика 4 гола в первых 3 матчах за «Лион» – лучший старт в клубе. Мариано забил 3 мяча в 2017-м
26 января, 01:21
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем