Лаллана утвержден в должности тренера «Саутгемптона» U-21

Адам Лаллана возглавил молодежную команду «Саутгемптона».

Бывший полузащитник «Ливерпуля » Адам Лаллана возглавил молодежную команду «Саутгемптона ».

Клуб из Чемпионшипа утвердил Лаллану в должности главного тренера команды U-21.

Лаллана возглавлял молодежку «Саутгемптона» с ноября в качестве временного тренера. После завершения карьеры в июне 2025 года он также входил в тренерский штаб основной команды.