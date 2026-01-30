Лаллана утвержден в должности тренера «Саутгемптона» U-21
Адам Лаллана возглавил молодежную команду «Саутгемптона».
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана возглавил молодежную команду «Саутгемптона».
Клуб из Чемпионшипа утвердил Лаллану в должности главного тренера команды U-21.
Лаллана возглавлял молодежку «Саутгемптона» с ноября в качестве временного тренера. После завершения карьеры в июне 2025 года он также входил в тренерский штаб основной команды.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39902 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль «Саутгемптона» в X
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будто вчера забивает победный Норвичу и ломают с Бентеке очки Клоппу
Как же время быстро летит
жду однажды на мостике Ливерпуля, вперёд, легенда!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем