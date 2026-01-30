Фраттези интересен «Атлетико», возможна аренда хавбека. Главная цель мадридцев зимой – Лукман (Marca)

Давиде Фраттези интересен «Атлетико».

«Атлетико » рассматривает возможность подписания полузащитника «Интера » Давиде Фраттези .

По информации Marca, итальянец является одним из основных кандидатов «Атлетико» для усиления полузащиты после неудачи с трансфером Леона Горетцки, который отказался покидать «Баварию» зимой и решил уйти из клуба бесплатно по окончании сезона. Мадридский клуб рассчитывает подписать полузащитника за небольшую сумму, чтобы выделить средства на трансфер Адемолы Лукмана – не исключен переход Фраттези на правах аренды.

Ранее сообщалось , что на Лукмана также претендует «Фенербахче », у которого уже есть устное соглашение с «Аталантой» о трансфере форварда за 40 млн евро с учетом бонусов.