Фраттези интересен «Атлетико», возможна аренда хавбека. Главная цель мадридцев зимой – Лукман (Marca)
Давиде Фраттези интересен «Атлетико».
«Атлетико» рассматривает возможность подписания полузащитника «Интера» Давиде Фраттези.
По информации Marca, итальянец является одним из основных кандидатов «Атлетико» для усиления полузащиты после неудачи с трансфером Леона Горетцки, который отказался покидать «Баварию» зимой и решил уйти из клуба бесплатно по окончании сезона. Мадридский клуб рассчитывает подписать полузащитника за небольшую сумму, чтобы выделить средства на трансфер Адемолы Лукмана – не исключен переход Фраттези на правах аренды.
Ранее сообщалось, что на Лукмана также претендует «Фенербахче», у которого уже есть устное соглашение с «Аталантой» о трансфере форварда за 40 млн евро с учетом бонусов.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39902 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем