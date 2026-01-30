«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад

«Аль-Наср» приблизился к «Аль-Хилалю».

Отрыв «Аль-Хилаля» от «Аль-Насра » сократился более чем вдвое за последнюю неделю.

Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду , разгромила «Аль-Холуд» со счетом 3:0. У нее теперь 43 очка после 18 туров чемпионата Саудовской Аравии.

Еще перед прошлым туром «Аль-Наср» отставал от «Аль-Хилаля » на 7 очков, но лидер дважды сыграл вничью, и теперь между ними 3 балла.

43 очка также набрал «Аль-Ахли ».