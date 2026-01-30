  • Спортс
  «Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад

«Аль-Наср» приблизился к «Аль-Хилалю».

Отрыв «Аль-Хилаля» от «Аль-Насра» сократился более чем вдвое за последнюю неделю.

Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, разгромила «Аль-Холуд» со счетом 3:0. У нее теперь 43 очка после 18 туров чемпионата Саудовской Аравии.

Еще перед прошлым туром «Аль-Наср» отставал от «Аль-Хилаля» на 7 очков, но лидер дважды сыграл вничью, и теперь между ними 3 балла.

43 очка также набрал «Аль-Ахли».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Халяль как ты мог. фанатки каталонского Майями за тебя переживают
Ответ Kitay Fanat
Халяль как ты мог. фанатки каталонского Майями за тебя переживают
Комментарий скрыт
Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
Хотел придумать хороший комментарий, но не вышло? )
А до того, как отставали на 7, вели в 4 очка. В общем - качели.
Ответ Евгений Головин
А до того, как отставали на 7, вели в 4 очка. В общем - качели.
Комментарий скрыт
Просто хиляль сенсационно потерял очки риядом, и с топом Саудии (кадисией ) сыграли.

Хиляль общая стоимость 180млн
Кадисия 120млн
Наср 138 млн
Итихад 141млн
Ахли 171млн

След тур хиляля с аль Ахли)
Аль аль аль! То есть вах вах вах! Великая гонка за титулом! Буря в стакане воды.
да всем аль-наср на лигу верблюдов
Отлично. Битва за чемпионство продолжается. В отличие от МЛС, тут четыре гранда с огромными финансовыми возможностями.
Ответ Dexter Morgan
Отлично. Битва за чемпионство продолжается. В отличие от МЛС, тут четыре гранда с огромными финансовыми возможностями.
Как же вам трудно живётся без Месси и МЛС,😃
Ответ Darama
Как же вам трудно живётся без Месси и МЛС,😃
Я вообще скучаю по временам, когда они были в Европе. Лучшие в истории. Таких нет и никогда не будет.
Там одна прима по закону жанра отказывается играть, видимо у всех так чес начинается примерно в одно время, одноклубники и одноклубницы все таки
Сразу видно что Мане вернулся. До него Наср только так Наср.
StonedJesus, если задал вопрос, то тогда зачем не дал возможность ответить и кинул в чс? Как крыса не надо себя вести, как это сделал ты сейчас!
