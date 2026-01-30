«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
«Аль-Наср» приблизился к «Аль-Хилалю».
Отрыв «Аль-Хилаля» от «Аль-Насра» сократился более чем вдвое за последнюю неделю.
Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, разгромила «Аль-Холуд» со счетом 3:0. У нее теперь 43 очка после 18 туров чемпионата Саудовской Аравии.
Еще перед прошлым туром «Аль-Наср» отставал от «Аль-Хилаля» на 7 очков, но лидер дважды сыграл вничью, и теперь между ними 3 балла.
43 очка также набрал «Аль-Ахли».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Хиляль общая стоимость 180млн
Кадисия 120млн
Наср 138 млн
Итихад 141млн
Ахли 171млн
След тур хиляля с аль Ахли)