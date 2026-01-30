ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
ЦСКА отправил Алеррандро в аренду.
ЦСКА расстался с Алеррандро.
Армейцы сообщили, что отправили 26-летнего нападающего в аренду в «Интернасьонал» до конца 2026 года.
«В контракте предусмотрена опция выкупа, а также обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий.
Алеррандро присоединился к нам в феврале прошлого года. Всего за нашу команду нападающий провел 28 матчей и забил два гола.
Желаем Алеррандро успешно проявить себя в Бразилии!» – говорится в сообщении.
ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду «Интернасьоналу» за 500 тысяч долларов с выкупом за 6,5 млн, если форвард за год проведет 60% матчей и забьет 15 голов (Иван Карпов)
