ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях

ЦСКА отправил Алеррандро в аренду.

ЦСКА расстался с Алеррандро.

Армейцы сообщили, что отправили 26-летнего нападающего в аренду в «Интернасьонал» до конца 2026 года.

«В контракте предусмотрена опция выкупа, а также обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий.

Алеррандро присоединился к нам в феврале прошлого года. Всего за нашу команду нападающий провел 28 матчей и забил два гола.

Желаем Алеррандро успешно проявить себя в Бразилии!» – говорится в сообщении.

Изображение: internacional.com.br

ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду «Интернасьоналу» за 500 тысяч долларов с выкупом за 6,5 млн, если форвард за год проведет 60% матчей и забьет 15 голов (Иван Карпов)