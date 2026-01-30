Артета про заявку на матч АПЛ: «Каждую неделю говорю кому-то, что завтра он останется без работы, это больно. Назовите профессию, в которой такое есть. На глазах игрока выбираю 20 других»

Артета жалуется на заявку в АПЛ: каждую неделю оставляю кого-то без работы.

Микель Артета объяснил, зачем просит АПЛ расширить заявку на матчи.

«У нас уникальная профессия, мы способны менять жизни, карьеры, и это здорово. Но также каждую неделю приходится говорить кому-то, что завтра он останется без работы и даже не сможет поехать вместе с командой на матч. Назовите мне профессию, в которой такое есть.

Я не могу прийти завтра на кухню и сказать двум поварам: сегодня вы не готовите, просто идите и посмотрите, как готовят другие, или отправляйтесь домой. Это больно.

Если кто-то хочет быть частью процесса, то должен быть рядом. Он должен ездить с нами, быть с нами, чувствовать, что у него есть шанс. Когда ты лишаешь его этого шанса, оставляешь футболиста вне заявки, он чувствует, что недостаточно хорош. Потому что, в конце концов, твое решение очевидно: прямо на его глазах я выбираю 20 других футболистов. И меня это беспокоит.

Нет особого смысла ограничивать заявку. Нам нужно ее расширить и позволить всем быть частью футбольного матча. А затем уже мы будем делать правильный выбор с учетом хода игры. Сможем лучше управлять игровым временем, психологическим и эмоциональным аспектами, тем, как мы хотим менять игру. От этого выиграют абсолютно все», – заявил главный тренер «Арсенала ».