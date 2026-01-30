За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов

«Амед» из 2-й лиги Турции оштрафовали за видео с плетением косы в соцсетях.

«Амед» из второго дивизиона Турции получил крупный штраф за публикацию в соцсетях.

На прошлой неделе в соцсетях клуба из города Диярбакыр, большинство населения которого составляют курды, было опубликовано видео, на котором человек в клубном шарфе заплетает волосы женщины в косу. Отметим, что в курдской культуре коса символизирует достоинство и красоту женщины, а также готовность к сопротивлению.

Дисциплинарный комитет Турецкий футбольной федерации (TFF) оштрафовал «Амед» на 802 тысячи лир (15 522 тысяч евро) по обвинению в «идеологической пропаганде» и «заявлениях, направленных на нанесение ущерба репутации футбола». Президент клуба Нахит Эрен отстранен от футбольной деятельности на 15 дней.

«Амед», лидирующий во второй по силе лиге Турции, обжаловал решение дисциплинарного комитета.

Курды составляют около четверти населения Турции. Официально страна не включает курдов в список своих национальных меньшинств. В разные периоды XX века в Турции убивали и сажали в тюрьму курдов, уничтожали их деревни.