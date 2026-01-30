  • Спортс
  За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов

«Амед» из 2-й лиги Турции оштрафовали за видео с плетением косы в соцсетях.

«Амед» из второго дивизиона Турции получил крупный штраф за публикацию в соцсетях.

На прошлой неделе в соцсетях клуба из города Диярбакыр, большинство населения которого составляют курды, было опубликовано видео, на котором человек в клубном шарфе заплетает волосы женщины в косу. Отметим, что в курдской культуре коса символизирует достоинство и красоту женщины, а также готовность к сопротивлению.

Дисциплинарный комитет Турецкий футбольной федерации (TFF) оштрафовал «Амед» на 802 тысячи лир (15 522 тысяч евро) по обвинению в «идеологической пропаганде» и «заявлениях, направленных на нанесение ущерба репутации футбола». Президент клуба Нахит Эрен отстранен от футбольной деятельности на 15 дней.

«Амед», лидирующий во второй по силе лиге Турции, обжаловал решение дисциплинарного комитета.

Курды составляют около четверти населения Турции. Официально страна не включает курдов в список своих национальных меньшинств. В разные периоды XX века в Турции убивали и сажали в тюрьму курдов, уничтожали их деревни.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Anka
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стипе Плетикосе вообще бы пожизненное дали 😳
Ответ fesgrid
Стипе Плетикосе вообще бы пожизненное дали 😳
😆😃👍
сколько турки кошмарили курдов (мягко говоря), а всё равно боятся...
Ответ Dima Dima
сколько турки кошмарили курдов (мягко говоря), а всё равно боятся...
Ничего они уже не боятся. Наши дружки, Эрдоган напару с сирийским террористом, вполне успешно приближают последние дни курдов...
Ответ Pelerin
Ничего они уже не боятся. Наши дружки, Эрдоган напару с сирийским террористом, вполне успешно приближают последние дни курдов...
Комментарий удален пользователем
Не нацисты, твердо и четко))
Этот мир нуждается в потопе
Ответ Валерий Верн
Этот мир нуждается в потопе
Apres moi, le deuge.
Но только после)
Ответ Валерий Верн
Этот мир нуждается в потопе
+100500
Отметим, что в курдской культуре коса символизирует достоинство и красоту женщины.
..
Замечу, что в большинстве культур, вне зависимости от религии. Замечу ещё так же, что и до всех религий коса была символом плодородия и процветания общества.
Себя за жесты с волками оштрафуйте
Спортс политический
В 24 году на сборах в Картепе играли против этой команды. У них владелец чудик)) Еще там играл Траоре, который ранее выступал в Лиге 1
Ответ c5dsk7xqqb
В 24 году на сборах в Картепе играли против этой команды. У них владелец чудик)) Еще там играл Траоре, который ранее выступал в Лиге 1
Какой из десятков Траоре, игравших в Лиге 1?😂
Ответ c5dsk7xqqb
В 24 году на сборах в Картепе играли против этой команды. У них владелец чудик)) Еще там играл Траоре, который ранее выступал в Лиге 1
Чудик это имя или фамилия?
как же вы заманали со своей политотой, гнусные нелюди
Тогда у нас все девушки за курдов!? 😜
