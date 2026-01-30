Буадди интересен «Реалу», «МЮ» и «Интеру», но особенно – «ПСЖ» и «Арсеналу». 18-летний хавбек продлил контракт с «Лиллем», но летом хочет уйти в клуб другого уровня (Foot Mercato)

«ПСЖ» и «Арсенал» рассчитывают купить Буадди.

«ПСЖ » хочет приобрести Айюба Буадди .

Foot Mercato передает, что парижане сохраняют интерес к 18-летнему полузащитнику, несмотря на продление им контракта с «Лиллем » до 2029 года. Также хавбек нравится «Манчестер Юнайтед », «Реалу », «Арсеналу» и «Интеру». У чемпионов Франции и «канониров» он особенно высоко в списке приоритетов.

Буадди хочет покинуть «Лилль» летом и перейти «на новый уровень».

В этом сезоне Айюб провел 17 игр в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .