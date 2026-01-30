  • Спортс
  • Буадди интересен «Реалу», «МЮ» и «Интеру», но особенно – «ПСЖ» и «Арсеналу». 18-летний хавбек продлил контракт с «Лиллем», но летом хочет уйти в клуб другого уровня (Foot Mercato)
4

Буадди интересен «Реалу», «МЮ» и «Интеру», но особенно – «ПСЖ» и «Арсеналу». 18-летний хавбек продлил контракт с «Лиллем», но летом хочет уйти в клуб другого уровня (Foot Mercato)

«ПСЖ» и «Арсенал» рассчитывают купить Буадди.

«ПСЖ» хочет приобрести Айюба Буадди.

Foot Mercato передает, что парижане сохраняют интерес к 18-летнему полузащитнику, несмотря на продление им контракта с «Лиллем» до 2029 года. Также хавбек нравится «Манчестер Юнайтед», «Реалу», «Арсеналу» и «Интеру». У чемпионов Франции и «канониров» он особенно высоко в списке приоритетов.

Буадди хочет покинуть «Лилль» летом и перейти «на новый уровень».

В этом сезоне Айюб провел 17 игр в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Продлил контракт чисто , чтобы лиль заработал
17 игр и один пас - опорник что ли?
Ответ Karra
17 игр и один пас - опорник что ли?
Да, судя по футбольному менеджеру. Он там превращается в монстра. Купил его за 100 млн фунтов в МЮ где-то в 2029.
У МЮ курс на скупку молодых
