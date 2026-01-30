Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
Монтес готов пойти на конфликт с «Локомотивом», сообщает инсайдер Карпов.
Сесар Монтес недоволен нежеланием «Локомотива» продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что 29 января защитник заявил главному тренеру Михаилу Галактионову о том, что «способен саботировать работу на сборах».
При этом в пятницу мексиканец работал в обычном режиме вместе с командой.
В этом сезоне Монтес провел 17 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробную статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
32 комментария
Но когда Карп пишет подобные инсайды про Спартак/Локомотив/Динамо/Краснодар, то у фанатов Зенита почему-то никогда не возникает мыслей, что это враньё. Тут уж от Карпа чистая правда, к бабке не ходи! И они с удовольствием смакуют все скабрезные подробности, издеваются, глумятся, даже и не помышляя о том, что это может быть фейком.
Всё плохое про Зенит - не правда, всё плохое про других - правда чистейшая. Так и живут.
Иди смотри Первый канал, Матч ТВ - там тебе расскажут официальную инфу, что всё хорошо, мы всех побеждаем, наш футбол идёт вперёд семимильными шагами и так далее.
Ты когда в баню приходишь, тоже возмущаешься, что все вокруг голые? Зачем ты приходишь туда, где тебе не нравится?