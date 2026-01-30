Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)

Монтес готов пойти на конфликт с «Локомотивом», сообщает инсайдер Карпов.

Сесар Монтес недоволен нежеланием «Локомотива » продать его «Бешикташу » за 7+2 млн евро.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что 29 января защитник заявил главному тренеру Михаилу Галактионову о том, что «способен саботировать работу на сборах».

При этом в пятницу мексиканец работал в обычном режиме вместе с командой.

В этом сезоне Монтес провел 17 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробную статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь .