  • Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
32

Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)

Монтес готов пойти на конфликт с «Локомотивом», сообщает инсайдер Карпов.

Сесар Монтес недоволен нежеланием «Локомотива» продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что 29 января защитник заявил главному тренеру Михаилу Галактионову о том, что «способен саботировать работу на сборах».

При этом в пятницу мексиканец работал в обычном режиме вместе с командой.

В этом сезоне Монтес провел 17 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробную статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём опровержения от клуба и игрока.Не верю в эту чушь.
Ответ Фут.Боль
Ждём опровержения от клуба и игрока.Не верю в эту чушь.
Уже опровержение есть от агента. Карп даже не спорит, что вбросил чушь за бабки
Ответ Мансур Давлетбаев_1117053691
Уже опровержение есть от агента. Карп даже не спорит, что вбросил чушь за бабки
Источники карпа это чуваки, которые у пятерочки дают ему на чекушку)
Я подписан на ТГ канал Локомотива и там каждый день выкладывают как Монтес «саботирует» сборы работой с мячом, в тренажерном зале, в двусторонках.
Ответ Topordo
Я подписан на ТГ канал Локомотива и там каждый день выкладывают как Монтес «саботирует» сборы работой с мячом, в тренажерном зале, в двусторонках.
Пусть продолжает так саботировать)))
Терзают смутные сомнения по этому поводу. Но если расстаться ещё и с Монтесом, то о 3 месте даже можно забыть
Ответ Сергей Зотов
Терзают смутные сомнения по этому поводу. Но если расстаться ещё и с Монтесом, то о 3 месте даже можно забыть
А что даст 3 место тебе ?
Да кто этого алкаша вообще слушает
Удивительно что Карп который болеет за Локо такое пишет
Ответ Алексей Филиппов
Удивительно что Карп который болеет за Локо такое пишет
Так сегодня пятница, день бухих инсайдов))
Ответ Алексей Филиппов
Удивительно что Карп который болеет за Локо такое пишет
Нет, это не удивительно. Удивительно, когда Карп пишет подобные инсайды про Зенит, фанаты этого самобытного клуба тут же прибегают в комменты и начинают кричать: Это всё враньё! Бред! Откуда он это выдумал! Медведев/Зырянов/Семак уже опровергли! Карп - лжец!

Но когда Карп пишет подобные инсайды про Спартак/Локомотив/Динамо/Краснодар, то у фанатов Зенита почему-то никогда не возникает мыслей, что это враньё. Тут уж от Карпа чистая правда, к бабке не ходи! И они с удовольствием смакуют все скабрезные подробности, издеваются, глумятся, даже и не помышляя о том, что это может быть фейком.

Всё плохое про Зенит - не правда, всё плохое про других - правда чистейшая. Так и живут.
Карп просто выкладывает слухи, которые собирает, как бабка в околофутбольной тусовке. Что-то является правдой, что-то полуправдой, а что-то обычными фантазиями агентов и т.п. Просто сейчас такое время, слухи не перепроверяются, они быстро устраивают
Ответ ltkmaby
Карп просто выкладывает слухи, которые собирает, как бабка в околофутбольной тусовке. Что-то является правдой, что-то полуправдой, а что-то обычными фантазиями агентов и т.п. Просто сейчас такое время, слухи не перепроверяются, они быстро устраивают
Это удобно, люди охотней поверят слухам, чем документальным фактам
Ответ Umnik9
Это удобно, люди охотней поверят слухам, чем документальным фактам
Когда появляется документальное подтверждение, это уже не новость и тут нет простора для заработка,
Комментарий удален модератором
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Комментарий удален модератором
Если тебе нужна официальная инфа, то что тогда ты тут забыл?

Иди смотри Первый канал, Матч ТВ - там тебе расскажут официальную инфу, что всё хорошо, мы всех побеждаем, наш футбол идёт вперёд семимильными шагами и так далее.

Ты когда в баню приходишь, тоже возмущаешься, что все вокруг голые? Зачем ты приходишь туда, где тебе не нравится?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
