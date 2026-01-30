У Феликса 13+6 в 18 матчах саудовской лиги. Хавбек «Аль-Насра» сделал два ассиста в матче с «Аль-Холудом»
Жоау Феликс сделал 5-й и 6-й ассист в саудовской лиге за сезон.
Полузащитник «Аль-Насра» Жоау Феликс сделал две голевых передачи в матче чемпионата Саудовской Аравии.
26-летний португалец сделал ассист на гол Криштиану Роналду в ворота «Аль-Холуда» на 47-й минуте матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На 53-й Феликс отдал голевую передачу на Мохамеда Симакана.
Теперь на счету Феликса 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах чемпионата. С подробной статистикой Жоау можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Может догнать Роналду... по краю ходит.
Вот, что по проще Лига делает
Какой же красивый голешник мог рабоной забить в игре, жаль, что вратарь потащил
