У Феликса 13+6 в 18 матчах саудовской лиги. Хавбек «Аль-Насра» сделал два ассиста в матче с «Аль-Холудом»

Жоау Феликс сделал 5-й и 6-й ассист в саудовской лиге за сезон.

Полузащитник «Аль-Насра » Жоау Феликс сделал две голевых передачи в матче чемпионата Саудовской Аравии.

26-летний португалец сделал ассист на гол Криштиану Роналду в ворота «Аль-Холуда » на 47-й минуте матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На 53-й Феликс отдал голевую передачу на Мохамеда Симакана.

Теперь на счету Феликса 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах чемпионата. С подробной статистикой Жоау можно ознакомиться здесь .