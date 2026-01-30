  • Спортс
Роналду забил 17 голов в 18 матчах саудовской лиги в этом сезоне. Во всех турнирах – 23 мяча в 27 играх за «Аль-Наср» и Португалию

У Роналду 17 голов в 18 матчах лиги Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил очередной гол в текущем чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 47-й минуте игры против «Аль-Холуда», воспользовавшись прострелом Жоау Феликса. Теперь у 40-летнего португальца 17 голов в 18 матчах чемпионата, он уступает только Айвену Тоуни (18 голов за «Аль-Ахли»).

В целом в этом сезоне Роналду забил 23 мяча за клуб и сборную Португалии в 27 играх.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

