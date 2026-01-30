Роналду забил 17 голов в 18 матчах саудовской лиги в этом сезоне. Во всех турнирах – 23 мяча в 27 играх за «Аль-Наср» и Португалию
У Роналду 17 голов в 18 матчах лиги Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду забил очередной гол в текущем чемпионате Саудовской Аравии.
Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 47-й минуте игры против «Аль-Холуда», воспользовавшись прострелом Жоау Феликса. Теперь у 40-летнего португальца 17 голов в 18 матчах чемпионата, он уступает только Айвену Тоуни (18 голов за «Аль-Ахли»).
В целом в этом сезоне Роналду забил 23 мяча за клуб и сборную Португалии в 27 играх.
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39901 голос
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
фанаты мемси расчехлили минусы тыкают всем
