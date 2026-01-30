Роналду забил 961-й гол в карьере – в пустые ворота «Аль-Холуда» с передачи Феликса
Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере.
40-летний футболист открыл счет с передачи Жоау Феликса на 47-й минуте матча с «Аль-Холудом» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм). Феликс выкатил мяч Криштиану на пустой створ, когда вратарь «Аль-Холуда» Хуан Коццани вышел из ворот.
Теперь на счету португальца 819 голов на клубном уровне и 142 в составе сборной.
Подробная статистика Роналду доступна здесь.
