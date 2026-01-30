72

Роналду забил 961-й гол в карьере – в пустые ворота «Аль-Холуда» с передачи Феликса

Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере.

40-летний футболист открыл счет с передачи Жоау Феликса на 47-й минуте матча с «Аль-Холудом» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, второй тайм). Феликс выкатил мяч Криштиану на пустой створ, когда вратарь «Аль-Холуда» Хуан Коццани вышел из ворот.

Теперь на счету португальца 819 голов на клубном уровне и 142 в составе сборной.

Подробная статистика Роналду доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Чушь какая-то с этими "пустыми воротами". Это в хоккее вратаря заменить полевым могут. Тут то от чего ворота стали пустыми? Идиотские заголовки для возбуждения идиотских срачей в комментах.
Ответ Что с рылом?
Чушь какая-то с этими "пустыми воротами". Это в хоккее вратаря заменить полевым могут. Тут то от чего ворота стали пустыми? Идиотские заголовки для возбуждения идиотских срачей в комментах.
Причём когда Криш забил через себя, спортс не спешил так в заголовок выводить, пока в комментариях не стали ржать с лицемерия

Жёстко байтят, гниловатая тема
Ответ King_X
Причём когда Криш забил через себя, спортс не спешил так в заголовок выводить, пока в комментариях не стали ржать с лицемерия Жёстко байтят, гниловатая тема
Ну зато про дугу не забудем
Вратарь куда делся, если ворота пустые? Лишь бы набросить.
Ответ Александр Цигельников
Вратарь куда делся, если ворота пустые? Лишь бы набросить.
В песочной пустыне врата пустые,
Ни петель, ни стен — лишь проём в никуда.
Там ветры гуляют, сухие и злые,
И в прах рассыпаются чьи-то года.
Ответ sann188
В песочной пустыне врата пустые, Ни петель, ни стен — лишь проём в никуда. Там ветры гуляют, сухие и злые, И в прах рассыпаются чьи-то года.
А. С. Пушкин
вратарь побежал забивать Реалу))
Ответ lightrip
вратарь побежал забивать Реалу))
Ааааха, это супертоп
Уровень авторов у Спортса, конечно, блЯстящий!
То у них в футболе нападающий выходит 1-в-0 с вратарем. То сейчас Роналду забивает в пустые… Там 11 полевого выпустили, что ворота-то опустели? Тупой наброс для увеличения комментариев (читай: срач любителей Замыкалду и т.д.)
Ответ Yakub_Yar
Уровень авторов у Спортса, конечно, блЯстящий! То у них в футболе нападающий выходит 1-в-0 с вратарем. То сейчас Роналду забивает в пустые… Там 11 полевого выпустили, что ворота-то опустели? Тупой наброс для увеличения комментариев (читай: срач любителей Замыкалду и т.д.)
Просто новости про голы Роналду на спортсе пишут глоры Месси. Вот и вся загадка
А Спортс забивает пустые заголовки.
Пустые ворота это когда соперник снял вратаря
Ответ Booligan
Пустые ворота это когда соперник снял вратаря
это когда заходишь в ворота, а там никого
С Овечкиным соревнуется.
Ответ Potapson
С Овечкиным соревнуется.
По голам в пустые? 😃
А вот оптимисты считают, что ворота были не пустыми.
Ответ Фут.Боль
А вот оптимисты считают, что ворота были не пустыми.
Наполовину полными.
Роналду рекордсмен по голам в пустые ворота.
Это когда на пути мяча нет никого.
Умеет выбирать позицию.
И не промахнуться.
Ответ Кагов
Роналду рекордсмен по голам в пустые ворота. Это когда на пути мяча нет никого. Умеет выбирать позицию. И не промахнуться.
это называется голевое чутье.
Но только у фанатов Кучитинки это называется замыкалду.
По аналогии Кучитинка должен называться Забегалду, ибо после своей тики таки именно так с мячом в пустые и забегал, раз 300 не меньше.
Когда случайно закрадывается мысль о Лео Месси как лучшем футболисте в истории, сразу приходит на ум закомплексованный одним португальцем спортс со своей армией обиженных и эти мысли исчезают
Ответ Хабиб Алонсо
Когда случайно закрадывается мысль о Лео Месси как лучшем футболисте в истории, сразу приходит на ум закомплексованный одним португальцем спортс со своей армией обиженных и эти мысли исчезают
Случайно? Дружок,в этом мире просто так случайностей не бывает.
