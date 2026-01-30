«Ноттингем Форест» ведет переговоры по Ортеге. Вратарь, не игравший в этом сезоне, хочет покинуть «Ман Сити» до конца трансферного окна
Штефан Ортега интересен «Ноттингем Форест».
Штефан Ортега может перейти в «Ноттингем Форест».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере голкипера.
Сообщается, что в Ортеге заинтересованы еще несколько клубов, «Ноттингем Форест» активно работает над сделкой. Вратарь намерен покинуть «Ман Сити» до конца зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Ортега не провел за «Манчестер Сити» ни одного матча. Подробную статистику выступлений 33-летнего голкипера можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
2 комментария
Не хотелось бы чтобы он усилиливал конкурентов. Но удачи ему и всегда будет благодарность за сэйф с Тоттенхэмом.
Отлично, значит Траффорд до лета точно в обойме!
