«Ливерпулю» интересен Думфрис. Защитник «Интера» из-за травмы не играет с ноября
«Ливерпулю» нравится Думфрис из «Интера».
Дензел Думфрис привлек внимание еще одного английского топ-клуба.
Ранее сообщалось, что правым защитником «Интера» интересуется «Манчестер Сити» (а также «Барселона»).
Goal со ссылкой на Sky Sport Italia передает, что теперь возможность трансфера нидерландца рассматривает и «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже сделали запрос по поводу Думфриса.
Интерес «красных» связан с проблемами со здоровьем, которые испытывает Джереми Фримпонг. При этом и сам Думфрис не играет с ноября из-за травмы. В конце декабря сообщалось, что он пропустит от двух до трех месяцев.
Директор FCInter1908 Даниэле Мари тоже сообщает о желании «Ливерпуля» подписать игрока «Интера», но только в случае, если тот будет готов вернуться на поле уже в ближайшее время.
У ливерпульских медиков большой опыт работы. Надо брать.
Зачем ждать пока игрок получит травму, если можно сразу купить травмированного
На запчасти.
Норм, Фримпонгу будет с кем в лазарете в шашки рубиться
Если продадут Думфриса и не подпишут Палестру, то можно ставить крест на менеджменте Интера
Нужен центральный защитник, а им очередной краёк интересен.
сейчас правых номинальных 0, так что по-хорошему нужен. ЦЗ тоже, но травмированного игрока брать это что-то необычное
Да откуда вы беретесь? Все пз травмированы на данный момент
У него 25 млн отступные, адекватная цена за него из-за возраста.
Даже если Ливерпуль его купит, все равно останутся без номинального крайнего защитника. Думфрис — вингер, как и Фримпонг. В защите они оба посредственны, а вот выжигать правую бровку, чтобы 3 центральный их прикрывал — это легко
Это чтобы Исаку не було скучно в лазарете
цель, побольше голландцев собрать
Слухи агенты распускают, чтобы на слуху оставался. И так постоянно
Стоит продать) Главное, чтобы замену хорошую нашли ему)
