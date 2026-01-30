29

«Ливерпулю» интересен Думфрис. Защитник «Интера» из-за травмы не играет с ноября

«Ливерпулю» нравится Думфрис из «Интера».

Дензел Думфрис привлек внимание еще одного английского топ-клуба.

Ранее сообщалось, что правым защитником «Интера» интересуется «Манчестер Сити» (а также «Барселона»).

Goal со ссылкой на Sky Sport Italia передает, что теперь возможность трансфера нидерландца рассматривает и «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже сделали запрос по поводу Думфриса.

Интерес «красных» связан с проблемами со здоровьем, которые испытывает Джереми Фримпонг. При этом и сам Думфрис не играет с ноября из-за травмы. В конце декабря сообщалось, что он пропустит от двух до трех месяцев.

Директор FCInter1908 Даниэле Мари тоже сообщает о желании «Ливерпуля» подписать игрока «Интера», но только в случае, если тот будет готов вернуться на поле уже в ближайшее время.

У ливерпульских медиков большой опыт работы. Надо брать.
Ответ Andrey Kuritcyn
У ливерпульских медиков большой опыт работы. Надо брать.
Зачем ждать пока игрок получит травму, если можно сразу купить травмированного
Ответ mastadon
Зачем ждать пока игрок получит травму, если можно сразу купить травмированного
На запчасти.
Норм, Фримпонгу будет с кем в лазарете в шашки рубиться
Если продадут Думфриса и не подпишут Палестру, то можно ставить крест на менеджменте Интера
Нужен центральный защитник, а им очередной краёк интересен.
Ответ Joe Burrow
Нужен центральный защитник, а им очередной краёк интересен.
сейчас правых номинальных 0, так что по-хорошему нужен. ЦЗ тоже, но травмированного игрока брать это что-то необычное
Ответ Joe Burrow
Нужен центральный защитник, а им очередной краёк интересен.
Да откуда вы беретесь? Все пз травмированы на данный момент
У него 25 млн отступные, адекватная цена за него из-за возраста.
Даже если Ливерпуль его купит, все равно останутся без номинального крайнего защитника. Думфрис — вингер, как и Фримпонг. В защите они оба посредственны, а вот выжигать правую бровку, чтобы 3 центральный их прикрывал — это легко
Это чтобы Исаку не було скучно в лазарете
цель, побольше голландцев собрать
Слухи агенты распускают, чтобы на слуху оставался. И так постоянно
Стоит продать) Главное, чтобы замену хорошую нашли ему)
