«Ливерпулю» интересен Думфрис. Защитник «Интера» из-за травмы не играет с ноября

«Ливерпулю» нравится Думфрис из «Интера».

Дензел Думфрис привлек внимание еще одного английского топ-клуба.

Ранее сообщалось , что правым защитником «Интера» интересуется «Манчестер Сити» (а также «Барселона»).

Goal со ссылкой на Sky Sport Italia передает, что теперь возможность трансфера нидерландца рассматривает и «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже сделали запрос по поводу Думфриса.

Интерес «красных» связан с проблемами со здоровьем, которые испытывает Джереми Фримпонг. При этом и сам Думфрис не играет с ноября из-за травмы . В конце декабря сообщалось, что он пропустит от двух до трех месяцев.

Директор FCInter1908 Даниэле Мари тоже сообщает о желании «Ливерпуля» подписать игрока «Интера», но только в случае, если тот будет готов вернуться на поле уже в ближайшее время.