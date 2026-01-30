«Байер» отдал Степанова «Утрехту» в аренду c опцией выкупа. Форвард Украины U21 провел полсезона в «Нюрнберге»

Артем Степанов перешел в «Утрехт» из «Байера».

Артем Степанов как минимум полгода проведет в «Утрехте ».

«Байер » отдал 18-летнего форварда нидерландцам в аренду до лета. Предусмотрена возможность выкупа.

Футболист сборной Украины U21 первую половину сезона провел в «Нюрнберге» и в 13 матчах чемпионата голами не отметился.

Статистику бывшего игрока «Шахтера» и «Волыни» можно изучить здесь .

Фото: fcutrecht.nl