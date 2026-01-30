«Байер» отдал Степанова «Утрехту» в аренду c опцией выкупа. Форвард Украины U21 провел полсезона в «Нюрнберге»
Артем Степанов перешел в «Утрехт» из «Байера».
Артем Степанов как минимум полгода проведет в «Утрехте».
«Байер» отдал 18-летнего форварда нидерландцам в аренду до лета. Предусмотрена возможность выкупа.
Футболист сборной Украины U21 первую половину сезона провел в «Нюрнберге» и в 13 матчах чемпионата голами не отметился.
Статистику бывшего игрока «Шахтера» и «Волыни» можно изучить здесь.
Фото: fcutrecht.nl
Кто выиграет Лигу чемпионов?39901 голос
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Утрехта»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Форвард с 13-0 так себе результат
Форвард с 13-0 так себе результат
Ну за Байер молодежку голы колотил.Парню только 18 Голландия как раз то что надо.
Для дальнейшего развития Голландия прекрасный вариант ... успехов ему
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем