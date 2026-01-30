Риера возглавил «Айнтрахт», контракт – до лета 2028-го. Тренером интересовался «Спартак»

Альберт Риера возглавил «Айнтрахт».

«Айнтрахт » объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера.

43-летний специалист, сменивший в должности Дино Топпмеллера, подписал контракт на срок до 30 июня 2028 года. Риера приступит к работе в «Айнтрахте» с понедельника.

В воскресенье, 1 февраля, Риера проведет последний матч в качестве главного тренера «Целе » – против «Марибора» в чемпионате Словении. В нынешнем сезоне команда возглавляет таблицу лиги с отрывом от ближайшего преследователя на 12 очков.

Отметим, что «Спартак » интересовался Риерой до назначения Хуана Карседо.