Риера возглавил «Айнтрахт», контракт – до лета 2028-го. Тренером интересовался «Спартак»

Альберт Риера возглавил «Айнтрахт».

«Айнтрахт» объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера.

43-летний специалист, сменивший в должности Дино Топпмеллера, подписал контракт на срок до 30 июня 2028 года. Риера приступит к работе в «Айнтрахте» с понедельника.

В воскресенье, 1 февраля, Риера проведет последний матч в качестве главного тренера «Целе» – против «Марибора» в чемпионате Словении. В нынешнем сезоне команда возглавляет таблицу лиги с отрывом от ближайшего преследователя на 12 очков.

Отметим, что «Спартак» интересовался Риерой до назначения Хуана Карседо.

Надо было сначала в Спартак съездить и карьера обеспечена!
Ответ hulk&boloto
Надо было сначала в Спартак съездить и карьера обеспечена!
Это точно ) ну как минимум после Спартаке доверили бы сборную Бельгии
Ответ Владимир Владимирович
Это точно ) ну как минимум после Спартаке доверили бы сборную Бельгии
Или, как вариант, несколько раз подряд взял бы кубок ЛЕ, с разными клубами и был бы 1 в списке возможных тренеров в Реал
Пусть попрактикуется,перед спартаком
Ну, что, профукали свое счастье))))
Дино Топпмеллер крутейший коуч в зоне доступе. Это его беда, что "Айнтрахт" исключительно бизнес проект по предпродажной подготовке и перепродаже игроков. Каждый сезон команда начинает практически новым ростером.
Ответ waleri
Дино Топпмеллер крутейший коуч в зоне доступе. Это его беда, что "Айнтрахт" исключительно бизнес проект по предпродажной подготовке и перепродаже игроков. Каждый сезон команда начинает практически новым ростером.
С такой фамилией он просто обязан поработать в Байере.
Ответ waleri
Дино Топпмеллер крутейший коуч в зоне доступе. Это его беда, что "Айнтрахт" исключительно бизнес проект по предпродажной подготовке и перепродаже игроков. Каждый сезон команда начинает практически новым ростером.
Да не понятно че они его уволили,максимально идиотское решение
Только подвезли качественное усиление,которого летали не было и уволили
Такой бред
Первый в истории российский тренер в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Браво!
Ответ Denosaur
Первый в истории российский тренер в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Браво!
А вам не кажется, что топ лигах тренировали какие-то КВНщики из России? Никак не вспомню... Что-то про продажных женщин и небо...
Ответ Nikolay Merkulov
А вам не кажется, что топ лигах тренировали какие-то КВНщики из России? Никак не вспомню... Что-то про продажных женщин и небо...
Квнщик тренировал в чемпионшипе.
Он как тренер еще более сырой, чем Карседо-если брать опыт в совокупности.Но как я понял,он сам выбрал не РПЛ а Германию и сделал правильно наверное.
А мог бы «Иртыш» тренировать…
Моё почтение и удивление, успехов👍🏼
А в России возможный выбор очень критиковали
Это что же получается? Спартак реально ведет и привозит сильных тренеров. Но, ни у кого не получается. Руководство конечно тоже иногда перформит, но ведь у Карреры получилось.

И помню как сейчас, тогда ни ветераны, ни Федун с опохальной женушкой вообще ничего не трындели. Просто была тишина и спокойствие вокруг команды. Никто ничего не ждал. Может стоит взять это уже за основу и перестать истерить? Тогда может и результаты наладятся?
Рекомендуем