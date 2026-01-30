Риера возглавил «Айнтрахт», контракт – до лета 2028-го. Тренером интересовался «Спартак»
Альберт Риера возглавил «Айнтрахт».
«Айнтрахт» объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера.
43-летний специалист, сменивший в должности Дино Топпмеллера, подписал контракт на срок до 30 июня 2028 года. Риера приступит к работе в «Айнтрахте» с понедельника.
В воскресенье, 1 февраля, Риера проведет последний матч в качестве главного тренера «Целе» – против «Марибора» в чемпионате Словении. В нынешнем сезоне команда возглавляет таблицу лиги с отрывом от ближайшего преследователя на 12 очков.
Отметим, что «Спартак» интересовался Риерой до назначения Хуана Карседо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Айнтрахта»
Только подвезли качественное усиление,которого летали не было и уволили
Такой бред
И помню как сейчас, тогда ни ветераны, ни Федун с опохальной женушкой вообще ничего не трындели. Просто была тишина и спокойствие вокруг команды. Никто ничего не ждал. Может стоит взять это уже за основу и перестать истерить? Тогда может и результаты наладятся?