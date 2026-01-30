Фото
9

Инсинье перешел в «Пескару», идущую на последнем месте в Серии В

Лоренцо Инсинье вернулся в клуб, за который играл больше 10 лет назад.

Вингер, находившийся с лета в статусе свободного агента, присоединился к «Пескаре», идущей на последнем месте во второй лиге Италии. Он будет играть под 11-м номером – как и в сезоне-2011/12, когда выступал за команду на правах аренды.

Статистику 34-летнего экс-футболиста «Наполи» можно изучить здесь.

Изображение: pescaracalcio.com

Кто выиграет Лигу чемпионов?39900 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пескары»
logoЛоренцо Инсинье
logoНаполи
logoПескара
трансферы
logoД2 Италия
logoсерия А Италия
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Иммобиле и Вератти за компанию нужно и вспомнить старые-добрые.
Ответ Veden
Иммобиле и Вератти за компанию нужно и вспомнить старые-добрые.
Ага и Земана тренером)
Там вон Педро в свои 38 забивает за Лацио а Инсинье 34 только.
Странный вариант для завершения (здесь уже однозначно) карьеры
Ответ Бременер
Странный вариант для завершения (здесь уже однозначно) карьеры
Денег заработал на три жизни вперед, можно для души поиграть в команде, которая дала ему буст в большую карьеру.
Ответ Mr. Kobayashi
Денег заработал на три жизни вперед, можно для души поиграть в команде, которая дала ему буст в большую карьеру.
Ну, если только так и речь реально о предстоящей в ближайшие месяцы пенсии.
Слишком рано скатился
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инсинье близок к возвращению в «Пескару». Экс-хавбек «Наполи» не играл полгода
28 января, 01:59
Инсинье готов рассматривать предложения от топ-клубов России. Экс-вингер «Наполи» и сборной Италии с лета без команды
25 декабря 2025, 19:15
Инсинье и Бернардески стали свободными агентами после ухода из «Торонто». Федерико может перейти в «Болонью»
1 июля 2025, 15:30
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем