Инсинье перешел в «Пескару», идущую на последнем месте в Серии В

Лоренцо Инсинье вернулся в клуб, за который играл больше 10 лет назад.

Вингер, находившийся с лета в статусе свободного агента, присоединился к «Пескаре», идущей на последнем месте во второй лиге Италии. Он будет играть под 11-м номером – как и в сезоне-2011/12, когда выступал за команду на правах аренды.

Статистику 34-летнего экс-футболиста «Наполи » можно изучить здесь .

Изображение: pescaracalcio.com