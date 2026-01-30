Инсинье перешел в «Пескару», идущую на последнем месте в Серии В
Лоренцо Инсинье вернулся в клуб, за который играл больше 10 лет назад.
Вингер, находившийся с лета в статусе свободного агента, присоединился к «Пескаре», идущей на последнем месте во второй лиге Италии. Он будет играть под 11-м номером – как и в сезоне-2011/12, когда выступал за команду на правах аренды.
Статистику 34-летнего экс-футболиста «Наполи» можно изучить здесь.
Изображение: pescaracalcio.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пескары»
Иммобиле и Вератти за компанию нужно и вспомнить старые-добрые.
Иммобиле и Вератти за компанию нужно и вспомнить старые-добрые.
Ага и Земана тренером)
Там вон Педро в свои 38 забивает за Лацио а Инсинье 34 только.
Странный вариант для завершения (здесь уже однозначно) карьеры
Странный вариант для завершения (здесь уже однозначно) карьеры
Денег заработал на три жизни вперед, можно для души поиграть в команде, которая дала ему буст в большую карьеру.
Денег заработал на три жизни вперед, можно для души поиграть в команде, которая дала ему буст в большую карьеру.
Ну, если только так и речь реально о предстоящей в ближайшие месяцы пенсии.
Слишком рано скатился
