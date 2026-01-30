ЦСКА подтвердил, что Алеррандро проходит медосмотр в другом клубе. Сообщалось, что форварда арендует «Интернасьонал»

ЦСКА подтвердил уход Алеррандро.

Бразильский нападающий не вошел в состав армейцев на второй тренировочный сбор в Абу-Даби. Ранее сообщалось , что Алеррандро перейдет в «Интернасьонал » на правах аренды до конца 2026 года с правом выкупа за 6,5 млн долларов.

«На втором сборе к нам присоединились два игрока атаки из молодежной команды Имран Фиров и Владимир Джанашия.

Как мы сообщали ранее, Глеб Пополитов завершит сезон в «Чайке ». Также в составе нет Алеррандро, который проходит медосмотр для перехода в другой клуб», – говорится в сообщении ЦСКА .