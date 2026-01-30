ЦСКА подтвердил, что Алеррандро проходит медосмотр в другом клубе. Сообщалось, что форварда арендует «Интернасьонал»
Бразильский нападающий не вошел в состав армейцев на второй тренировочный сбор в Абу-Даби. Ранее сообщалось, что Алеррандро перейдет в «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2026 года с правом выкупа за 6,5 млн долларов.
«На втором сборе к нам присоединились два игрока атаки из молодежной команды Имран Фиров и Владимир Джанашия.
Как мы сообщали ранее, Глеб Пополитов завершит сезон в «Чайке». Также в составе нет Алеррандро, который проходит медосмотр для перехода в другой клуб», – говорится в сообщении ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Господи!!! Ты услышал мои молитвы!!!! 🙏🙏🙏 Такого бесполезного тела сложно припомнить... Футболист ( даже с трудом его смог так назвать) , у которого нет ни одной сильной стороны- ни удара, ни паса, ни скорости, ни голевого чутья+ в довесок ко всему полное безразличие к происходящему на поле... , пешком ходит, жвачку жует, в борьбу не вступает.. Одно название, а не футболист. Я не знаю как он умудрился 15 забить в одном чемпионате(((
видел как в баскетбол забивают от щита? или на бильярде свояка))) видимо так😂😂😂
Слава богу, самый бездарный футболист какой у нас был, даже легендарный Гайич не казался настолько бестолковым
Все правильно,от балласта надо избавляться
