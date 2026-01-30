Де Дзерби не уйдет из «Марселя»: «Могу остаться еще на 5 или 6 лет. Это идеальное место для меня, никаких трений с игроками нет»

Де Дзерби остается в «Марселе»: могу работать тут еще 6 лет.

Роберто Де Дзерби заявил, что готов работать в «Марселе» дальше, несмотря на вылет из Лиги чемпионов после 0:3 с «Брюгге ».

«Я очень хотел попасть в «Марсель», и есть фактор ответственности. Меня учили брать ее на себя. Мы провели плохой матч, вот и все.

Думаю, «Марсель» – идеальное для меня место. Не знаю, идеальный ли я тренер для «Олимпика», но для меня это хорошее место. В плане результатов у нас были и хорошие моменты. Но нет стабильности.

Насчет [возможного ухода] подтверждать нечего. Я был и остаюсь тренером «Марселя», завтра буду на скамейке. «Марсель» – отличная команда, но ей нужно время на то, чтобы реализовать потенциал. Летом у нас поменялись 12 футболистов, зимой приехали еще двое.

Мои футболисты всегда меня поддерживали. Вчера общался с 7 или 8 из них. У меня всегда были хорошие отношения с игроками. Я продолжу их защищать. Никаких трений нет.

Я достаточно силен для того, чтобы остаться в «Марселе » еще на 5 или 6 лет, потому что во мне есть страсть, мне это нравится», – сказал итальянец.

Де Дзерби сам попросил об уходе из «Марселя» после вылета из ЛЧ. Переговоры внутри клуба продолжаются (Санти Ауна)