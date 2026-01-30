  • Спортс
  У РПЛ сменится поставщик мячей в следующем сезоне. На Winline Зимнем кубке будут играть мячами испанского Kelme («РБ Спорт»)
У РПЛ сменится поставщик мячей в следующем сезоне. На Winline Зимнем кубке будут играть мячами испанского Kelme («РБ Спорт»)

В РПЛ будут играть другими мячами со следующего сезона.

В Мир РПЛ со следующего сезона сменится поставщик мячей.

Как сообщает «РБ Спорт», РПЛ протестировала мячи нескольких брендов – Kelme, Uhlsport, Jogel, Primera и Demix. В тестировании участвовали футболисты «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Текущий поставщик мячей, бренд Desport, отказался от участия в тестировании. В конце 2025 года в СМИ появилась информация о возможном банкротстве компании.

По итогам анализа тестирования и коммерческого предложения к выбору рекомендован испанский бренд Kelme, в том числе из-за отсутствия геополитических рисков ввиду наличия китайского производства. Бренд предлагает лиге трехлетний контракт.

Утверждается, что мячами бренда Kelme будут играть на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Также мячи будут использоваться на тренировках в нескольких клубах лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»э
Официальный мяч чемпионата получит название «крис»
Ответ Master of Universe
Официальный мяч чемпионата получит название «крис»
"Ночное рандеву на в фейрверке грёз" 🤟
Ответ Master of Universe
Официальный мяч чемпионата получит название «крис»
Айй молодец👏🏻 послушаю, поди😀 «почеканю»
Если переставить буквы, то будет Melke.
Мячи Kelme и окна Melke - созданы друг для друга.
Ответ Фут.Боль
Если переставить буквы, то будет Melke. Мячи Kelme и окна Melke - созданы друг для друга.
Kelme 🤝Аршавин🤝Melke
Ответ Фут.Боль
Если переставить буквы, то будет Melke. Мячи Kelme и окна Melke - созданы друг для друга.
Мячом Kelme нетрудно выбить окно Melke
Ночное рандеву на бульваре роз
Ответ Bartez1986
Ночное рандеву на бульваре роз
Офигенно был смелый клип в фойе гостиниц сидят ночные бабочки реалии 1989 года….
Нишевый брэнд с историей, олды помнят. А кто-то и носит, возможно, до сих пор. На тапках буква "К" сбоку, по типу ньюбэланса. Нормальный выбор, особенно на фоне "возможных банкротов", производящих всякий хлам.
Ответ Pitts
Нишевый брэнд с историей, олды помнят. А кто-то и носит, возможно, до сих пор. На тапках буква "К" сбоку, по типу ньюбэланса. Нормальный выбор, особенно на фоне "возможных банкротов", производящих всякий хлам.
Они до сих пор продают футзалки. Гадость, правда редкостная, зато недорого
Ответ oblom
Они до сих пор продают футзалки. Гадость, правда редкостная, зато недорого
Там Joma короли на этом рынке
Адидас и Найк конечно топ, но придётся выбирать по остаточному принципу.
А игрокам болотного гегемона тестировать мячи на доверили. 🤣
Ответ Konstantin Zorin
А игрокам болотного гегемона тестировать мячи на доверили. 🤣
Спартака то?
Ответ Сергей Симонов
Спартака то?
СерГЕЙ, а вы болельщиком какого клуба являетесь?
Uhlsport кстати неплохие мячи делают. Дешёвые, но качественные
С каких пор они мячи делают?
