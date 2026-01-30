У РПЛ сменится поставщик мячей в следующем сезоне. На Winline Зимнем кубке будут играть мячами испанского Kelme («РБ Спорт»)

В РПЛ будут играть другими мячами со следующего сезона.

Как сообщает «РБ Спорт», РПЛ протестировала мячи нескольких брендов – Kelme, Uhlsport, Jogel, Primera и Demix. В тестировании участвовали футболисты «Спартака », ЦСКА и «Динамо ». Текущий поставщик мячей, бренд Desport, отказался от участия в тестировании. В конце 2025 года в СМИ появилась информация о возможном банкротстве компании.

По итогам анализа тестирования и коммерческого предложения к выбору рекомендован испанский бренд Kelme, в том числе из-за отсутствия геополитических рисков ввиду наличия китайского производства. Бренд предлагает лиге трехлетний контракт.

Утверждается, что мячами бренда Kelme будут играть на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Также мячи будут использоваться на тренировках в нескольких клубах лиги.