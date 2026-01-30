Рафинья о Флике: «Он поверил в меня, когда не верил никто, даже я сам. Ханси помог мне вновь осознать свое место в футболе и себя как личность»

Рафинья: Флик поверил в меня, когда не верил даже я сам.

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Ханси Фликом .

– Недавнее видео привлекло много внимания – Ханси Флик выглядел взволнованным, возможно, плакал. Вы были рядом, говорили с ним, успокаивали его. Что произошло? Какие у вас отношения с Фликом?

– Почти в каждом интервью, когда меня спрашивают о нем, я отвечаю, что он помог мне провести лучший сезон в карьере. Благодаря ему я борюсь за индивидуальные награды. Он помог мне снова осознать свое место в футболе, понять себя как личность.

Многое из того, что произошло в прошлом сезоне и происходит сейчас, произошло благодаря ему – он поверил в меня, когда я думал, что никто другой не верил, даже я сам. Поэтому я могу только поблагодарить его за все, что со мной произошло и происходит сейчас.

В том эпизоде, я думаю, он был расстроен из-за удаления своего ассистента. Нашей скамейке показали две красные карточки. Он был расстроен. Позже он сказал, что тоже был недоволен выступлением команды. Я пытался успокоить его, говоря, что мы вернемся, и что самым важным в тот момент была победа команды. И я думаю, что мы возвращаемся.

– Прекрасно, что вы так близки с ним. Видно, что он уважает вас, привязан к вам, и в конечном итоге вы становитесь связующим звеном между тренером, штабом и игроками. Вы понимаете, насколько это здорово?

– Нет. Понятия не имею. Как я уже говорил, это естественно. Отношения развивались со временем, взаимная привязанность с обеих сторон. Это доверие, которое мы строили, свобода, которую мы создали. Он не стесняется говорить со мной о чем угодно, и я тоже могу говорить с ним о чем угодно, не стесняясь. Это доверие – самое важное в нашей работе, – сказал Рафинья .