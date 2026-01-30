  • Спортс
  Рафинья о Флике: «Он поверил в меня, когда не верил никто, даже я сам. Ханси помог мне вновь осознать свое место в футболе и себя как личность»
Рафинья о Флике: «Он поверил в меня, когда не верил никто, даже я сам. Ханси помог мне вновь осознать свое место в футболе и себя как личность»

Рафинья: Флик поверил в меня, когда не верил даже я сам.

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Ханси Фликом.

– Недавнее видео привлекло много внимания – Ханси Флик выглядел взволнованным, возможно, плакал. Вы были рядом, говорили с ним, успокаивали его. Что произошло? Какие у вас отношения с Фликом?

– Почти в каждом интервью, когда меня спрашивают о нем, я отвечаю, что он помог мне провести лучший сезон в карьере. Благодаря ему я борюсь за индивидуальные награды. Он помог мне снова осознать свое место в футболе, понять себя как личность.

Многое из того, что произошло в прошлом сезоне и происходит сейчас, произошло благодаря ему – он поверил в меня, когда я думал, что никто другой не верил, даже я сам. Поэтому я могу только поблагодарить его за все, что со мной произошло и происходит сейчас.

В том эпизоде, я думаю, он был расстроен из-за удаления своего ассистента. Нашей скамейке показали две красные карточки. Он был расстроен. Позже он сказал, что тоже был недоволен выступлением команды. Я пытался успокоить его, говоря, что мы вернемся, и что самым важным в тот момент была победа команды. И я думаю, что мы возвращаемся.

– Прекрасно, что вы так близки с ним. Видно, что он уважает вас, привязан к вам, и в конечном итоге вы становитесь связующим звеном между тренером, штабом и игроками. Вы понимаете, насколько это здорово?

– Нет. Понятия не имею. Как я уже говорил, это естественно. Отношения развивались со временем, взаимная привязанность с обеих сторон. Это доверие, которое мы строили, свобода, которую мы создали. Он не стесняется говорить со мной о чем угодно, и я тоже могу говорить с ним о чем угодно, не стесняясь. Это доверие – самое важное в нашей работе, – сказал Рафинья.

Признаю я тоже был одним из тех кто уже не верил в него, в момент прихода Флика я думал было бы здорово продать Рафинью и купить Нико Уильямса, с тех пор бразилец доказал что я очень сильно ошибался насчёт него, он просто красава
Признаю я тоже был одним из тех кто уже не верил в него, в момент прихода Флика я думал было бы здорово продать Рафинью и купить Нико Уильямса, с тех пор бразилец доказал что я очень сильно ошибался насчёт него, он просто красава
чем больше я смотрю на игры Нико за Атлетик, тем больше я склоняюсь к тому что он Барсе не нужен. у Барсы сейчас с высокой линией обороны поможет только прессинг, а этого с Нико будет в разы хуже, как сейчас с Решом. теперь вот понимаю, почему Деку так сильно хотел Диаса а не Нико, все таки он умнее нас) теперь я верю в Деку больше!)
да и идеальнее вингера чем Раф Барсе не найти, дриблер-плеймейкер у Барсы уже есть, они с Ламином просто ИДЕАЛЬНО дополняют друг друга, Раф силен в том в чем слаб Ламин, и наоборот, это круто!
Рафинья каждый год удивляет с самой наилучшей стороны, как вне футбола, так и на поле...
Рафинья каждый год удивляет с самой наилучшей стороны, как вне футбола, так и на поле...
Ага
Только вместо заслуженных индивидуальных наград руководство и фанаты пихают везде своего пацана со спущенными штанами. А Рафу в тройку ЗМ или команду года не могут пропиарить.

Рафе надо уходить от туда, где его не ценят
Золотой мяч , этому великому игроку!
Золотой мяч , этому великому игроку!
Игрок один из лучших сейчас, но за что его великим называть? Чемпионат мира выиграл, или хотя бы лигу чемпионов? Или хотя бы копа Америка?
Игрок один из лучших сейчас, но за что его великим называть? Чемпионат мира выиграл, или хотя бы лигу чемпионов? Или хотя бы копа Америка?
Ты это у барсофанов спроси, они его боготворят .
Флик тренер-психолог.
Что правда, то правда, как я его ругал, но они были с Ферраном на одном уровне в первых своих сезонах, только один нашел мотивацию, и в одночасье стал лидером, а второй шатко валко к чему то, да идет, хоть в этом сезоне побольше начал забивать, но наблюдать за ним на поле это вырви глаз, надеюсь, у Флика и для Торреса есть пилюля.
Тоже не верил, что Рафа станет лидером команды и тем более выдаст сезон с 60+ баллами по гол+пас.
В черновой работе он всегда был хорош и всегда подкупал этим, но игра в атаке не было такой яркой как последние полтора года, хотя концовка сезона 23-24 в его исполнении была хорошей.
А теперь Рафа один из любимых игроков Барсы и всего европейского футбола.
Слишком преувеличивает...Последние полгода при Хави уже были топовыми для него...
