РФС утвердил расписание и состав участников МФЛ-2026. Сезон начнется 6 марта
РФС утвердил список участников и расписание Молодежной футбольной лиги (МФЛ), а также федеральной ЮФЛ в сезоне 2026 года. Первые матчи МФЛ пройдут 6 марта, ЮФЛ – 7-8 марта.
В МФЛ примут участие 32 клуба, которые будут разделены на дивизионы А и Б.
Участники МФЛ, дивизион А
«Зенит», Санкт-Петербург
ЦСКА, Москва
«Краснодар», Краснодар
«Локомотив», Москва
«Ростов», Ростов-на-Дону
«Динамо», Москва
«Спартак», Москва
«Рубин», Казань
«Акрон-Академия Коноплева», Тольятти
«Пари НН», Нижний Новгород
«Факел», Воронеж
«Урал», Екатеринбург
«Алмаз-Антей», Санкт-Петербург
«Чертаново», Москва
«Родина», Москва
«Динамо», Махачкала
Участники МФЛ, дивизион Б
«Сочи», Сочи
«Крылья Советов», Самара
«Ахмат», Грозный
«Балтика», Калининград
СШОР «Зенит», Санкт-Петербург
«Кировец-Восхождение», Санкт-Петербург
«Ленинградец», Санкт-Петербург
МФА, Москва
«Черноморец», Новороссийск
«Шинник», Ярославль
«Торпедо», Москва
«Арсенал», Тула
«Мастер-Сатурн», Московская область
«Витязь», Подольск
«Ротор», Волгоград
«Оренбург», Оренбург