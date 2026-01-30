РФС утвердил расписание и состав участников МФЛ-2026. Сезон начнется 6 марта

Новый сезон МФЛ стартует в марте.

РФС утвердил список участников и расписание Молодежной футбольной лиги (МФЛ), а также федеральной ЮФЛ в сезоне 2026 года. Первые матчи МФЛ пройдут 6 марта, ЮФЛ – 7-8 марта.

В МФЛ примут участие 32 клуба, которые будут разделены на дивизионы А и Б.

Участники МФЛ, дивизион А

«Зенит», Санкт-Петербург

ЦСКА, Москва

«Краснодар», Краснодар

«Локомотив», Москва

«Ростов», Ростов-на-Дону

«Динамо», Москва

«Спартак», Москва

«Рубин», Казань

«Акрон-Академия Коноплева», Тольятти

«Пари НН», Нижний Новгород

«Факел», Воронеж

«Урал», Екатеринбург

«Алмаз-Антей», Санкт-Петербург

«Чертаново», Москва

«Родина», Москва

«Динамо», Махачкала

Участники МФЛ, дивизион Б

«Сочи», Сочи

«Крылья Советов», Самара

«Ахмат», Грозный

«Балтика», Калининград

СШОР «Зенит», Санкт-Петербург

«Кировец-Восхождение», Санкт-Петербург

«Ленинградец», Санкт-Петербург

МФА, Москва

«Черноморец», Новороссийск

«Шинник», Ярославль

«Торпедо», Москва

«Арсенал», Тула

«Мастер-Сатурн», Московская область

«Витязь», Подольск

«Ротор», Волгоград

«Оренбург», Оренбург