Флик о «Барселоне»: «Пропускаем слишком много, отсюда и камбэки. Но в ЛЧ мы стали 5-ми, хотя никто не верил в наше попадание в топ-8 после игры с «Челси». Я доволен, но надо работать лучше»

Ханси Флик: «Барселона» слишком много пропускает.

Ханс-Дитер Флик раскритиковал игру «Барселоны» в защите.

«Мы пропустили слишком много голов, из-за чего и сделали столько камбэков. Наш менталитет – всегда верить в себя, но нужно работать лучше, особенно в начале матчей. Мы должны всегда быть готовыми с самого начала, именно это я и хочу увидеть.

Смотреть игры «Барселоны» всегда интересно, но нам надо реализовать огромный потенциал, и именно это мы и собираемся сделать.

Нам надо стать лучше, поработать над некоторыми вещами, но [в Лиге чемпионов] мы в итоге стали пятыми на общем этапе. А ведь если вспомнить то, как мы начали кампанию, а также матч с «Челси», то люди не думали, что мы сможем попасть в топ-8. А мы пятые. Об этом я и сказал команде: я доволен, но надо работать лучше», – отметил главный тренер «Барселоны».