  • Флик о «Барселоне»: «Пропускаем слишком много, отсюда и камбэки. Но в ЛЧ мы стали 5-ми, хотя никто не верил в наше попадание в топ-8 после игры с «Челси». Я доволен, но надо работать лучше»
16

Флик о «Барселоне»: «Пропускаем слишком много, отсюда и камбэки. Но в ЛЧ мы стали 5-ми, хотя никто не верил в наше попадание в топ-8 после игры с «Челси». Я доволен, но надо работать лучше»

Ханси Флик: «Барселона» слишком много пропускает.

Ханс-Дитер Флик раскритиковал игру «Барселоны» в защите.

«Мы пропустили слишком много голов, из-за чего и сделали столько камбэков. Наш менталитет – всегда верить в себя, но нужно работать лучше, особенно в начале матчей. Мы должны всегда быть готовыми с самого начала, именно это я и хочу увидеть.

Смотреть игры «Барселоны» всегда интересно, но нам надо реализовать огромный потенциал, и именно это мы и собираемся сделать.

Нам надо стать лучше, поработать над некоторыми вещами, но [в Лиге чемпионов] мы в итоге стали пятыми на общем этапе. А ведь если вспомнить то, как мы начали кампанию, а также матч с «Челси», то люди не думали, что мы сможем попасть в топ-8. А мы пятые. Об этом я и сказал команде: я доволен, но надо работать лучше», – отметил главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Продолжайте, мистер Флик. С Вами и проигрывать не стыдно
Барселона играет красиво, мощно и достойно. Вполне может взять ЛЧ в этом сезоне
Ответ Мансур Давлетбаев_1117053691
Барселона играет красиво, мощно и достойно. Вполне может взять ЛЧ в этом сезоне
Если судьи или Араухо в очередной раз не станут топить команду
Ответ kaka10
Если судьи или Араухо в очередной раз не станут топить команду
Кундэ может любой момент подвести парень не стабильный я бы сказал очень не стабильный.
Одного центрального защитника бы Барсе, хотя бы на остаток сезона, хоть и пенсионера, а летом можно спокойно поискать. Из более менее возможных вариантов можно бы опытного Кулибали попробовать на пол года забрать у Аль Хиляля, или же ещё разок вернуть Инього Мартинеса, или Шкриньяра забрать у турков, кажется он там щас, чисто для обоймы, в матчах где нужно будет где-то на удержание сыграть. Араухо в депресняках сейчас, а на одном Кубарси и Эрике Гарсии далеко не уедешь
"Хотя никто не верил в наше попадание в топ-8 после игры с «Челси»" - ну Флик тут лукавит конечно, кому там оставалось проиграть? Там оставалось 3 игры с Айнтрахтом дома, Славией и Копенгагеном у которых на троих суммарно после 15 игр было 10 очков на тот момент, а 16 очков это сто процентное попадание в топ-8.
Ответ Карен Григорян
"Хотя никто не верил в наше попадание в топ-8 после игры с «Челси»" - ну Флик тут лукавит конечно, кому там оставалось проиграть? Там оставалось 3 игры с Айнтрахтом дома, Славией и Копенгагеном у которых на троих суммарно после 15 игр было 10 очков на тот момент, а 16 очков это сто процентное попадание в топ-8.
ну не стопроентное все таки)повезло что конкуренты оступились.Барса вполне могла по доп показателям мимо пролететь даже с 16 очками
Так может нужно перестать сюсюкаться с Араухо, и привезти нового лидера защиты, с кохонесами, и готового биться за клуб. ☝🏼
Не пускать в начале игры в атаку защитников и будет вам счастие.
Здесь кто нибудь не верил, что Барселона не попадает в топ 8 после Челси?)
Ответ Oleg Kostin
Здесь кто нибудь не верил, что Барселона не попадает в топ 8 после Челси?)
Eto pri tom, cto u Barcelonı dvajdı podryad leqkiy Jrebiy na qruppovom etape) A esli bı bıl Jrebiy kak u PSG? Somnevayus, cto s takoy konkurenciey probilis bı v Top-8
Епте , никто не верил в Тоттенхэм, а вам по статусу топ8
