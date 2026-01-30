  • Спортс
  Семак об опоздавшем на сборы Венделе: «Хорошо и быстро набирает форму, состояние нормальное. Периодически возникают мышечные проблемы, его нужно подводить аккуратно»
29

Семак об опоздавшем на сборы Венделе: «Хорошо и быстро набирает форму, состояние нормальное. Периодически возникают мышечные проблемы, его нужно подводить аккуратно»

Сергей Семак: Вендел готов работать в общей группе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил физическое состояние Вендела, опоздавшего на зимние сборы в Катаре.

– Известно, что Вендел работал по индивидуальной программе все эти выходные дни. Как оцените его состояние? Что говорят тренеры по физподготовке?

– Мы прекрасно знаем Вендела, и его функциональное состояние абсолютно нормально. Он готов к тому, чтобы работать в общей группе, готов играть товарищеские матчи.

Он хорошо и быстро набирает форму, но нужно аккуратно подходить к его состоянию, чтобы не форсировать события. Периодически возникают мышечные проблемы, и мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам, которые у нас будут сейчас, да и в целом следить за его состоянием, – сказал Семак.

Опоздавшим называют того, кто опоздал. Вендел не опоздал, он забил.
Ты его ещё у себя дома посели и нянчись.
Ответ Антон Фалафель
Ты его ещё у себя дома посели и нянчись.
Жена Семака будет в восторге.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Жена Семака будет в восторге.
Куколдей Куколдак
Семак: «И ничего я не мямля! Да, Вендел?…»
Подводить надо аккуратно. Пивка с рыбкой на обед давать, чтобы вдруг драгоценнейший не убежал в Бразилию
Вендел вертит тренера и весь зенит , позор
Ну футбол у нас семейный теперь, так что пусть подольше с семьёй побудет, ничего страшного
Семак позорище
Ответ Spartakus1984
Семак позорище
не Семак, а Зенит.
Человек 3 раза бойкотирует сборы, а они с ним продлевают контракт и паспорт выдают.
И вброс про штраф вообще не верится.
здесь согласен с Быстровым
https://www.sports.ru/football/1117050513-bystrov-pro-opozdanie-vendela-klub-ego-povedenie-ustraivaet-raz-s-nim-.html
Ответ Дима
не Семак, а Зенит. Человек 3 раза бойкотирует сборы, а они с ним продлевают контракт и паспорт выдают. И вброс про штраф вообще не верится. здесь согласен с Быстровым https://www.sports.ru/football/1117050513-bystrov-pro-opozdanie-vendela-klub-ego-povedenie-ustraivaet-raz-s-nim-.html
И Семак тоже,у него нет стержня и самоуважения,он проглатывает,все что скажет руководство.Поэтому не он тренер сборной а Карпин,которого уважают и который личность,хотя Семак типа титулованный тренер,но все всё понимают.
Конечно аккуратно, а то обратно уедет
Ни один игрок не может быть выше клуба. Подобное поведение - плевок в сторону партнёров и команды в целом. А нерешительность Семака наказать этого кидалу отзывается уже который сезон результатом.
Ответ Алексей Байбатров
Ни один игрок не может быть выше клуба. Подобное поведение - плевок в сторону партнёров и команды в целом. А нерешительность Семака наказать этого кидалу отзывается уже который сезон результатом.
Ключевое выше клуба а Зенит не клуб это просто накаченная бабками игрушка олигарха
Ладно бы Вендел с отрывом был сильнейшим футболистом в РПЛ, делал разницу и был кем то вроде Месси для лиги.
Но даже Месси такого себе не позволял. Зенит тут вообще ни во что не ставят.
