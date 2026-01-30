Семак об опоздавшем на сборы Венделе: «Хорошо и быстро набирает форму, состояние нормальное. Периодически возникают мышечные проблемы, его нужно подводить аккуратно»

Сергей Семак: Вендел готов работать в общей группе.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак оценил физическое состояние Вендела , опоздавшего на зимние сборы в Катаре.

– Известно, что Вендел работал по индивидуальной программе все эти выходные дни. Как оцените его состояние? Что говорят тренеры по физподготовке?

– Мы прекрасно знаем Вендела, и его функциональное состояние абсолютно нормально. Он готов к тому, чтобы работать в общей группе, готов играть товарищеские матчи.

Он хорошо и быстро набирает форму, но нужно аккуратно подходить к его состоянию, чтобы не форсировать события. Периодически возникают мышечные проблемы, и мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам, которые у нас будут сейчас, да и в целом следить за его состоянием, – сказал Семак.