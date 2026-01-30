Семак об опоздавшем на сборы Венделе: «Хорошо и быстро набирает форму, состояние нормальное. Периодически возникают мышечные проблемы, его нужно подводить аккуратно»
Сергей Семак: Вендел готов работать в общей группе.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил физическое состояние Вендела, опоздавшего на зимние сборы в Катаре.
– Известно, что Вендел работал по индивидуальной программе все эти выходные дни. Как оцените его состояние? Что говорят тренеры по физподготовке?
– Мы прекрасно знаем Вендела, и его функциональное состояние абсолютно нормально. Он готов к тому, чтобы работать в общей группе, готов играть товарищеские матчи.
Он хорошо и быстро набирает форму, но нужно аккуратно подходить к его состоянию, чтобы не форсировать события. Периодически возникают мышечные проблемы, и мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам, которые у нас будут сейчас, да и в целом следить за его состоянием, – сказал Семак.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
Человек 3 раза бойкотирует сборы, а они с ним продлевают контракт и паспорт выдают.
И вброс про штраф вообще не верится.
здесь согласен с Быстровым
https://www.sports.ru/football/1117050513-bystrov-pro-opozdanie-vendela-klub-ego-povedenie-ustraivaet-raz-s-nim-.html
Но даже Месси такого себе не позволял. Зенит тут вообще ни во что не ставят.