Микель Артета: «Умоляю АПЛ расширить заявку на матч, сделать как в ЛЧ. Это позволяет поддерживать ценность игроков и их психологическое здоровье – никто не хочет быть вне состава»

Микель Артета: умоляю АПЛ увеличить заявку на матч.

Микель Артета просит расширить заявку на матчи АПЛ с 20 до 23 человек, как в Лиге чемпионов.

«Сейчас два или три футболиста вынуждены оставаться вне состава. Такова реальность, и я не в силах ее изменить. Есть определенные правила. Надеюсь, в следующем сезоне вместо 18 полевых игроков можно будет заявлять 20.

Я умоляю их сделать так, как это сделано в ЛЧ, потому что это позволяет намного лучше управлять составом, поддерживать ценность футболистов и их психологическое здоровье – ведь никто не хочет оставаться вне заявки.

Я умоляю их помочь нам с этим. С отелями, переездами мы разберемся. Это очень сильно помогло бы нам всем. Исключать кого-то – это хуже всего», – сказал главный тренер «Арсенала ».