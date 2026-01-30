Жена Левандовского: «Это последний сезон моего мужа в «Барселоне», вероятно. Надеюсь, о Роберте будут говорить еще долго, ведь он сделал нечто великое»

Жена Левандовского: вероятно, это последний сезон Роберта в «Барселоне».

Анна Левандовска, супруга Роберта Левандовского, не исключила, что нападающий покинет «Барселону» по окончании этого сезона.

«Надеюсь, о нем будут говорить еще долго, и следующие поколения о нем не забудут, потому что он сделал нечто великое, и я могу сказать лишь, что я невероятно горжусь им. Я знаю, как для него это важно, и я знаю, что его карьера еще не закончена, хотя ее конец приближается.

Возникают размышления, эмоции, вопросы: «Что дальше?» Но таков путь спортсмена, в особенности великого спортсмена.

Посмотрим, как пройдет этот сезон в «Барселоне», потому что, скажем так, вероятно, это, последний сезон моего мужа [в клубе], и нужно выжать из него все. Давайте наслаждаться каждым моментом, каждым матчем, каждой встречей с болельщиками, потому что когда-нибудь их больше не будет», – сказала Левандовска в интервью Plejada.