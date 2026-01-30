  • Спортс
  Жена Левандовского: «Это последний сезон моего мужа в «Барселоне», вероятно. Надеюсь, о Роберте будут говорить еще долго, ведь он сделал нечто великое»
Жена Левандовского: «Это последний сезон моего мужа в «Барселоне», вероятно. Надеюсь, о Роберте будут говорить еще долго, ведь он сделал нечто великое»

Анна Левандовска, супруга Роберта Левандовского, не исключила, что нападающий покинет «Барселону» по окончании этого сезона.

«Надеюсь, о нем будут говорить еще долго, и следующие поколения о нем не забудут, потому что он сделал нечто великое, и я могу сказать лишь, что я невероятно горжусь им. Я знаю, как для него это важно, и я знаю, что его карьера еще не закончена, хотя ее конец приближается.

Возникают размышления, эмоции, вопросы: «Что дальше?» Но таков путь спортсмена, в особенности великого спортсмена.

Посмотрим, как пройдет этот сезон в «Барселоне», потому что, скажем так, вероятно, это, последний сезон моего мужа [в клубе], и нужно выжать из него все. Давайте наслаждаться каждым моментом, каждым матчем, каждой встречей с болельщиками, потому что когда-нибудь их больше не будет», – сказала Левандовска в интервью Plejada.

девушки и спорт
74 комментария
Быть третьим бомбардиром в Лч после ТЕХ ДВУХ это действительно неплохо. Был заметной фигурой и выигрывал титулы в Боруссии, Баварии, Барселоне. Хорошая карьера
Ответ Михо
Быть третьим бомбардиром в Лч после ТЕХ ДВУХ это действительно неплохо. Был заметной фигурой и выигрывал титулы в Боруссии, Баварии, Барселоне. Хорошая карьера
"Неплохо"

))))
Ответ Михо
Быть третьим бомбардиром в Лч после ТЕХ ДВУХ это действительно неплохо. Был заметной фигурой и выигрывал титулы в Боруссии, Баварии, Барселоне. Хорошая карьера
неплохо?!! Ничего себе НЕПЛОХО?!!
Про Левандовски и его игру за каталонцев язык не повернётся слова плохого сказать.
Ответ falkao2013
Про Левандовски и его игру за каталонцев язык не повернётся слова плохого сказать.
У тебя как адекватного да) но читая ветки во время матчей, как например когда он пенку не забил) там такое творится) тоже самое и с араухо было, когда в прошлом году после выхода на замену в классико он сыграл отлично, пели дифирамбы о продлении и тд. Потом игра с Интером и призывы продать это недоразумение. Тоже самое было и с рафиньей до прихода флика
Ответ Zakir Velilhanov
У тебя как адекватного да) но читая ветки во время матчей, как например когда он пенку не забил) там такое творится) тоже самое и с араухо было, когда в прошлом году после выхода на замену в классико он сыграл отлично, пели дифирамбы о продлении и тд. Потом игра с Интером и призывы продать это недоразумение. Тоже самое было и с рафиньей до прихода флика
Ну по факту в этом сезоне Лева уже сдал Араухо конкретно поплыл Рафу я всегда защищал потому что видел как он играл за Лидс но не надо забивать его на левый фланг поставил Хави и он потом начал показывать что-то потом Флик вывел его топ уровень.
Хотелось бы еще отметить, что это настоящий, честный и безоговорочный обладатель Зм 2020, который трусы французы решили не вручать по никому непонятным причинам. Все награды Лева собрал, вручение в онлайн режиме никто не запрещал. Что то мне подсказывает, что если бы Псж выиграл финал у Баварии, они бы срочно пересмотрели свое решение и вручили Зм Мбаппе😃
Ответ Михо
Хотелось бы еще отметить, что это настоящий, честный и безоговорочный обладатель Зм 2020, который трусы французы решили не вручать по никому непонятным причинам. Все награды Лева собрал, вручение в онлайн режиме никто не запрещал. Что то мне подсказывает, что если бы Псж выиграл финал у Баварии, они бы срочно пересмотрели свое решение и вручили Зм Мбаппе😃
Ну, не утрируйте, не вручили бы. Там солировал Неймар и он в одиночку затащил ПСЖ в финал, пока черепаха лечилась. Скорее уж придумали бы повод вручить еще один мяч Месси.
Ответ Михо
Хотелось бы еще отметить, что это настоящий, честный и безоговорочный обладатель Зм 2020, который трусы французы решили не вручать по никому непонятным причинам. Все награды Лева собрал, вручение в онлайн режиме никто не запрещал. Что то мне подсказывает, что если бы Псж выиграл финал у Баварии, они бы срочно пересмотрели свое решение и вручили Зм Мбаппе😃
Думаю когда-нибудь ему дадут тот ЗМ.
когда пришёл в первый сезон в Барселону, я честно сказать вообще в него не верил, беру слова назад, причём давно, он в первые сезоныы за Барсу был просто машиной! Огромный вклад внёс , и по сей день ещё сохраняется голевое чутье!
Интересная жена у Роберта) Игрок Левандовски несомненно классный, идёт третьим по забитым голам в истории после Криша и Лео, также и в ЛЧ, но думаю при всех заслугах Левы за Барсу, его величие было в играх за Баварию, там он был на пике и всё выиграл с клубом, как футболист!
Ответ Alex.K71
Интересная жена у Роберта) Игрок Левандовски несомненно классный, идёт третьим по забитым голам в истории после Криша и Лео, также и в ЛЧ, но думаю при всех заслугах Левы за Барсу, его величие было в играх за Баварию, там он был на пике и всё выиграл с клубом, как футболист!
Есть момент, Левандовски пришёл после 30 ти лет , и выдал голевую феерию за Барселону, плюс став с Барселоной чемпионом Испании, кубок Испании, Суперкубок Испании, !
Ответ Alex.K71
Интересная жена у Роберта) Игрок Левандовски несомненно классный, идёт третьим по забитым голам в истории после Криша и Лео, также и в ЛЧ, но думаю при всех заслугах Левы за Барсу, его величие было в играх за Баварию, там он был на пике и всё выиграл с клубом, как футболист!
Я не говорю, что он плохо играл за Барсу или мало забивал, просто его футбольный пик пришелся на Баварию, как игрока - не более)
Классный футболист, ещё принесёт победные голы ,уверен.
Запомнилось многое в его игре,а особенно как он положил четыре в ворота Реала играя за Боруссию
после Боруссии, Баварии и Барселоны пора в новый топ-клуб на "Б" - к Талалаеву
Да нацик твой муж либо лицемер приспособленец , помню как он наехал на партнёров по Барсе за то что те передали передали привет болельщикам из России , как будто в России не люди .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Да нацик твой муж либо лицемер приспособленец , помню как он наехал на партнёров по Барсе за то что те передали передали привет болельщикам из России , как будто в России не люди .
Хоть кто-то об этом помнит
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Да нацик твой муж либо лицемер приспособленец , помню как он наехал на партнёров по Барсе за то что те передали передали привет болельщикам из России , как будто в России не люди .
Говорят спорт вне политики. Роберт для нас впервую очередь футболист, а его жизнь за пределами поля в принципе нас не должна касаться. А так я согласен с тем что публичные люди должны быть политкорректны, а свое настоящее мнение пусть высказывают на кухне.
Только 3 игрока (пока) пробили 100 в ЛЧ, точно еще этой отметки добьются Эрлинг и Килиан, кого-то ещё сейчас даже не назовёшь
Левандовски провел действительно великолепную карьеру, идеальный наконечник!
4 гола Реалу в ЛЧ и 5 Вольфсбургу за 9 минут в хайлайтах навсегда!
