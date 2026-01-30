Ребров о Сафонове: «Я вырос в мире, где вратарю даже выбивать не давали – это делал защитник. А Матвей открывается, принимает мяч, переводит, видит продолжения, все делает вовремя»

Артем Ребров: я вырос в мире, где вратарю даже выбивать не давали.

Артем Ребров объяснил разницу между вратарями в давние времена и сейчас, говоря о Матвее Сафонове .

«Когда он стал основным в «Краснодаре », [я] сделал первые выводы: Матвей был очень уверен в себе и действовал активно. Он не просто не боялся получить пас от защитника, а стремился и хотел этого. Это во многом отличает наше поколение вратарей (1980–1990) от следующего (1991–2000) и тем более от нового (2000+).

Мы перестраивались по ходу карьеры и уже зрелыми вовлекались в игру ногами. Кто-то шел в нее более активно, кто-то – менее. Зачастую было видно, что вратари вроде открываются под пас, но для них все инородное. С мячом ногами работают плохо, передачи отдают нечеткие, решения принимают неверные.

Я вырос в мире, где вратарю даже выбивать не давали. Кипер ставил мяч на угол вратарской, а центральный защитник выносил от ворот. Это со временем изменилось.

Матвей вырос в другой обстановке и осознанно учился играть ногами. Он получает удовольствие от этого. Сафонов открывается, принимает мяч, переводит, видит продолжения, все делает вовремя – он чувствует момент. И даже если ошибается, то сразу делает выводы. Он знает, где могут быть ошибки и как их резко исправить.

Такое точно передалось на генном уровне. И, конечно, повлияла работа академии «Краснодара», где эти навыки развили и использовали на поле. Там умеют воспитывать вратарей новой школы: Агкацев , Латышонок, Адамов , Кокарев – все ребята в клубах РПЛ.

До Карпина от меня никто и не требовал играть ногами. Что в «Динамо», что в «Сатурне», что в «Томи», что в курском «Авангарде» действовали просто. При вводе от ворот стабильно выбивали, а если защитник отдаст назад – тоже настрой на длинный пас.

С Карпиным стало по-другому, но больше упор на игру ногами делал Эмери. И Валера, и Унаи объясняли, что вратарь может быть человеком, который создает преимущество, помогает отрезать прессингующих и создать численное большинство при переходе в атаку.

Это шло вразрез с тем, чему учили в детстве. Например, тогда категорически запрещалось играть через центр. А в «Спартаке» же вполне нормальным считалось покатить ближнему в середину, даже если его немножко прессингуют. Защитник должен ориентироваться, работать корпусом и видеть продолжения, а вратарь после паса не имеет права выключаться и тоже должен предлагать себя. Или рукой показывать, где есть партнеры для передачи», – отметил экс-голкипер «Спартака» в колонке на в колонке на Спортсе” .

Можно ли Сафонова сравнивать с Акинфеевым? Колонка Артема Реброва