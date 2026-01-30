  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ребров о Сафонове: «Я вырос в мире, где вратарю даже выбивать не давали – это делал защитник. А Матвей открывается, принимает мяч, переводит, видит продолжения, все делает вовремя»
5

Ребров о Сафонове: «Я вырос в мире, где вратарю даже выбивать не давали – это делал защитник. А Матвей открывается, принимает мяч, переводит, видит продолжения, все делает вовремя»

Артем Ребров: я вырос в мире, где вратарю даже выбивать не давали.

Артем Ребров объяснил разницу между вратарями в давние времена и сейчас, говоря о Матвее Сафонове.

«Когда он стал основным в «Краснодаре», [я] сделал первые выводы: Матвей был очень уверен в себе и действовал активно. Он не просто не боялся получить пас от защитника, а стремился и хотел этого. Это во многом отличает наше поколение вратарей (1980–1990) от следующего (1991–2000) и тем более от нового (2000+).

Мы перестраивались по ходу карьеры и уже зрелыми вовлекались в игру ногами. Кто-то шел в нее более активно, кто-то – менее. Зачастую было видно, что вратари вроде открываются под пас, но для них все инородное. С мячом ногами работают плохо, передачи отдают нечеткие, решения принимают неверные.

Я вырос в мире, где вратарю даже выбивать не давали. Кипер ставил мяч на угол вратарской, а центральный защитник выносил от ворот. Это со временем изменилось.

Матвей вырос в другой обстановке и осознанно учился играть ногами. Он получает удовольствие от этого. Сафонов открывается, принимает мяч, переводит, видит продолжения, все делает вовремя – он чувствует момент. И даже если ошибается, то сразу делает выводы. Он знает, где могут быть ошибки и как их резко исправить.

Такое точно передалось на генном уровне. И, конечно, повлияла работа академии «Краснодара», где эти навыки развили и использовали на поле. Там умеют воспитывать вратарей новой школы: Агкацев, Латышонок, Адамов, Кокарев – все ребята в клубах РПЛ.

До Карпина от меня никто и не требовал играть ногами. Что в «Динамо», что в «Сатурне», что в «Томи», что в курском «Авангарде» действовали просто. При вводе от ворот стабильно выбивали, а если защитник отдаст назад – тоже настрой на длинный пас.

С Карпиным стало по-другому, но больше упор на игру ногами делал Эмери. И Валера, и Унаи объясняли, что вратарь может быть человеком, который создает преимущество, помогает отрезать прессингующих и создать численное большинство при переходе в атаку.

Это шло вразрез с тем, чему учили в детстве. Например, тогда категорически запрещалось играть через центр. А в «Спартаке» же вполне нормальным считалось покатить ближнему в середину, даже если его немножко прессингуют. Защитник должен ориентироваться, работать корпусом и видеть продолжения, а вратарь после паса не имеет права выключаться и тоже должен предлагать себя. Или рукой показывать, где есть партнеры для передачи», – отметил экс-голкипер «Спартака» в колонке на в колонке на Спортсе”

Можно ли Сафонова сравнивать с Акинфеевым? Колонка Артема Реброва

Кто выиграет Лигу чемпионов?39900 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАртем Ребров
logoПСЖ
logoСтанислав Агкацев
logoСпартак
logoМатвей Сафонов
logoУнаи Эмери
logoВалерий Карпин
logoЕвгений Латышонок
logoНикита Кокарев
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoКраснодар
logoДенис Адамов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сейчас почему то такая тактика, у всех команд, только не понимаю зачем, катают мяч, отдают пас вратарю, риск сильнейший же
Ребров уже играл в то время, когда защи выносили от ворот за вратарей? 😳
Мне, конечно, далеко до профессионалов, хоть в итоге стал КМС, но помню, что когда только встал в раму, вообще мяч от своих ворот не выбивал. Всегда защитник это делал. И назад вратарю крайне, крайне редко отдавали, а если мне и отдавали - то только под левую)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Ребров: «Сафонов за спиной Шевалье не круассаны лопал, запивая просекко, а жестко работал. Можно бурчать агенту, какой ты несчастный, а можно ловить шанс – и брать 4 пенальти подряд»
30 января, 15:33
Артем Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком. Это вратари разных эпох. Игоря звали в «МЮ», кто знает, может, играл бы там до сих пор?»
30 января, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем