  • Бальбоа перешел в «Пари НН». Клуб представил форварда по прозвищу Рокки роликом в стиле фильма со Сталлоне
Бальбоа перешел в «Пари НН». Клуб представил форварда по прозвищу Рокки роликом в стиле фильма со Сталлоне

«Пари НН» подписал Бальбоа.

Адриан Бальбоа перешел в «Пари НН».

Нижегородцы сообщили, что нападающий по прозвищу Рокки заключил контракт на полтора года с опцией продления еще на один.

Российский клуб представил новичка роликом в стиле знаменитого фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне.

В 2025 году Бальбоа играл за «Расинг» из Авельянеды и в 26 матчах высшей лиги Аргентины забил 5 голов. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пари НН»
Камон 32 года, Рокки Бальбоа, зачем.В своё время могли Дзюбу пригласить, было бы логичней.
Ответ Алексей Тор
Камон 32 года, Рокки Бальбоа, зачем.В своё время могли Дзюбу пригласить, было бы логичней.
Дзюба это Руки Бальбоа
И зачем взяли 32-летнего ноунейма который и у себя на Родине почти не забивал? Странный трансфер.
Ответ dreamstep
И зачем взяли 32-летнего ноунейма который и у себя на Родине почти не забивал? Странный трансфер.
Бальбоа по определению не может быть ноунеймом)))))
Сняли хорошо)
32 года ,как будто и не усиление
Бальбо! Мне сегодня звонил какой-то итальянский мужик и он просил передать тебе вот что:
"Я скажу то, что для тебя не новость: мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место, и если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете, не бьёт так сильно, как жизнь! Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперёд. Будешь идти — ИДИ! Если с испугу не свернёшь... Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стоишь — иди и бери своё! Но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: "Я ничего не добился из-за него, из-за неё, из-за кого-то!" Так делают трусы! А ты не трус! Быть этого не может! "
Перспективный😅
