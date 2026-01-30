Бальбоа перешел в «Пари НН». Клуб представил форварда по прозвищу Рокки роликом в стиле фильма со Сталлоне

«Пари НН» подписал Бальбоа.

Адриан Бальбоа перешел в «Пари НН ».

Нижегородцы сообщили, что нападающий по прозвищу Рокки заключил контракт на полтора года с опцией продления еще на один.

Российский клуб представил новичка роликом в стиле знаменитого фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне.

В 2025 году Бальбоа играл за «Расинг» из Авельянеды и в 26 матчах высшей лиги Аргентины забил 5 голов. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .