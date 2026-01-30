«Зенит» отдаст Эраковича «Црвене Звезде» в аренду с правом выкупа за 7 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» может получить за Эраковича 7 млн евро.

Страхиня Эракович близок к возвращению в «Црвену Звезду ».

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Зенит » отдаст защитника в аренду с правом выкупа летом за 7 млн евро.

Сербский футболист играл в Мир РПЛ с сезона-2023/24. Его статистику можно изучить здесь .