  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» отдаст Эраковича «Црвене Звезде» в аренду с правом выкупа за 7 млн евро (Иван Карпов)
62

«Зенит» отдаст Эраковича «Црвене Звезде» в аренду с правом выкупа за 7 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» может получить за Эраковича 7 млн евро.

Страхиня Эракович близок к возвращению в «Црвену Звезду».

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Зенит» отдаст защитника в аренду с правом выкупа летом за 7 млн евро.

Сербский футболист играл в Мир РПЛ с сезона-2023/24. Его статистику можно изучить здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39899 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoСтрахиня Эракович
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Сербия
logoЗенит
logoЦрвена Звезда
Иван Карпов
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо за все! В последний чемпионский сезон сезон с Нино дополняли друг друга
Ответ Тралл из Питера
Спасибо за все! В последний чемпионский сезон сезон с Нино дополняли друг друга
Но в этом и том сезонах был слабже .. . С Нино такое пускали .. Мне кажется тш стал виною.
Ответ Тралл из Питера
Спасибо за все! В последний чемпионский сезон сезон с Нино дополняли друг друга
Зато в прошлом сезоне Эракович был чуть ли не хуже Соболева...
Язык не повернётся назвать Страхиню плохим защитником, но и настоящим топом его назвать довольно трудно. Неудивительно, что а) это первая жертва, принесённая лимиту, не являлся он незаменимым б) возвращается на родину, а не уходит на повышение

Рад за Звезду, насобирали 4 ЦЗ примерно равного качественного уровня - Эракович, Велькович, Лекович, Родригао. Боюсь, как раз таки бразилец присядет на банку, но хотя бы горе-Учена теперь с неё вообще не вылезет, слава богам.
Ответ NikoVinkovic
Язык не повернётся назвать Страхиню плохим защитником, но и настоящим топом его назвать довольно трудно. Неудивительно, что а) это первая жертва, принесённая лимиту, не являлся он незаменимым б) возвращается на родину, а не уходит на повышение Рад за Звезду, насобирали 4 ЦЗ примерно равного качественного уровня - Эракович, Велькович, Лекович, Родригао. Боюсь, как раз таки бразилец присядет на банку, но хотя бы горе-Учена теперь с неё вообще не вылезет, слава богам.
А ты следишь за Црвеной? Интересно. Я и за топ лигами особо не слежу, вот ЛЕ некоторые матчи смотрел ее
Ответ NikoVinkovic
Язык не повернётся назвать Страхиню плохим защитником, но и настоящим топом его назвать довольно трудно. Неудивительно, что а) это первая жертва, принесённая лимиту, не являлся он незаменимым б) возвращается на родину, а не уходит на повышение Рад за Звезду, насобирали 4 ЦЗ примерно равного качественного уровня - Эракович, Велькович, Лекович, Родригао. Боюсь, как раз таки бразилец присядет на банку, но хотя бы горе-Учена теперь с неё вообще не вылезет, слава богам.
Лучше и не скажешь, очень средний защитник. Позиционно ошибается, в воздухе играет средне, ну и самое главное: физически слабый.
раз Эракович уходит, значит Нино минимум до лета точно остается, не Алипом же играть. а летом возможно обменяют Нино на Лопеса и возьмут защитника.
В принципе немного жаль, претензий к нему нет, но незаменимым игроком основы он все-таки не стал, так что в условиях лимита расставание прогнозируемо. Ну и если при этом еще и 7 миллионов удастся получить, будет очень неплохо.
Ответ Фантом
В принципе немного жаль, претензий к нему нет, но незаменимым игроком основы он все-таки не стал, так что в условиях лимита расставание прогнозируемо. Ну и если при этом еще и 7 миллионов удастся получить, будет очень неплохо.
А с чего ради должно «не удастся» …?! 😆
Ответ юра георгиевский
А с чего ради должно «не удастся» …?! 😆
там право выкупа, а не опция обязательного выкупа. хотя если зп платит ЦЗ, то в любом случае даже если не выкупят, то и Зенит в плюсе, и Эракович — практику получит, вин вин.
Эракович сильнее Дркушича, но Семак любит примитивных игроков вроде Алипа, которые соответствуют его тренерскому уровню.
Ответ riverman1980
Эракович сильнее Дркушича, но Семак любит примитивных игроков вроде Алипа, которые соответствуют его тренерскому уровню.
Очень все логично звучит, только вот Алип в чемпионате как ЦЗ за последние сезоны играл меньше Эраковича. Тебе не надоело везде про Семака писать?
Ответ Тралл из Питера
Очень все логично звучит, только вот Алип в чемпионате как ЦЗ за последние сезоны играл меньше Эраковича. Тебе не надоело везде про Семака писать?
Пока Семак продолжает играть в свой убогий футбол в Зените, буду писать про него. Когда Миллеру наконец-то надоест смотреть на это травоядное убожество, буду писать про нового тренера.
Хороший защитник, потеря для нашего чемпа. Удачи в новом клубе!
Странно, игрок нормального уровня. Заменить будет сложно.
Ответ Владимир Самсонов
Странно, игрок нормального уровня. Заменить будет сложно.
Балласт откровенный, который должен по-хорошему играть в ФНЛ или подвале РПЛ.
Настолько "нормального" уровня, что его посадил на лавку Дркушич, который машет мимо мяча, либо стабильно упускает игроков.
Ответ Владимир Самсонов
Странно, игрок нормального уровня. Заменить будет сложно.
Сложно представить, что ты в этом что-то понимаешь.
Обычно звездный час новичков Зенита приходился на матчи против Спартака. У Эраковича же всё наоборот - против Спартака самая тухлая и отвратительная игра во всей РПЛ.
Ответ Эдуардо Силва
Обычно звездный час новичков Зенита приходился на матчи против Спартака. У Эраковича же всё наоборот - против Спартака самая тухлая и отвратительная игра во всей РПЛ.
Может потому, что Спартак сам тухлый и отвратительный?
Жаль. Очень нравился. Удачи в ЦЗ!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Семак: «По Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Центрального защитника ему на замену «Зениту» искать не нужно»
30 января, 16:35
Эракович близок к аренде в «Црвене Звезде» с правом выкупа («Чемпионат»)
26 января, 07:31
«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом. «Зенит» готов продать защитника за 6 млн (Sportklub)
26 января, 03:45
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем