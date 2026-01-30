«Зенит» отдаст Эраковича «Црвене Звезде» в аренду с правом выкупа за 7 млн евро (Иван Карпов)
«Зенит» может получить за Эраковича 7 млн евро.
Страхиня Эракович близок к возвращению в «Црвену Звезду».
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Зенит» отдаст защитника в аренду с правом выкупа летом за 7 млн евро.
Сербский футболист играл в Мир РПЛ с сезона-2023/24. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Рад за Звезду, насобирали 4 ЦЗ примерно равного качественного уровня - Эракович, Велькович, Лекович, Родригао. Боюсь, как раз таки бразилец присядет на банку, но хотя бы горе-Учена теперь с неё вообще не вылезет, слава богам.
Настолько "нормального" уровня, что его посадил на лавку Дркушич, который машет мимо мяча, либо стабильно упускает игроков.