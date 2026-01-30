Дом Диаша ограбили во время матча с «Галатасараем»: Рубен был на игре, его девушка – на съемках. «Ман Сити» предложил защитнику помощь
Дом Рубена Диаша ограбили во время матча с «Галатасараем» в ЛЧ.
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стал жертвой ограбления.
Как передает The Telegraph, преступники проникли в дом футболиста в среду во время матча «Манчестер Сити» против «Галатасарая» в Лиге чемпионов (2:0) и украли несколько вещей.
В момент ограбления Диаш, продолжающий восстановление после травмы, находился на стадионе, а его девушка, британская телеведущая Майя Джама, – на съемках в Южной Африке.
В настоящее время полиция занимается расследованием произошедшего. Сообщается, что «Манчестер Сити» готов предоставить Диашу любую необходимую помощь и поддержку.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
9 комментариев
0 дней без ограбления дома футболиста
Не понимаю,как их грабят?С такими деньгами можно иметь постоянную охрану в доме.
Не понимаю,как их грабят?С такими деньгами можно иметь постоянную охрану в доме.
По моему логично грабить тех у кого есть деньги на защиту, нет? Там всегда много факторов, от сдачи информации рабочими до знакомых самого хозяина.
По моему логично грабить тех у кого есть деньги на защиту, нет? Там всегда много факторов, от сдачи информации рабочими до знакомых самого хозяина.
логично грабить тех у кого нет охраны,я же это и пишу,почему не наймут охрану.Или ты не понимаешь что я написал
Странно все это. Имея такие деньги не иметь хорошую охрану? А если семья пострадает? Какой-то детский лепет.
Странно все это. Имея такие деньги не иметь хорошую охрану? А если семья пострадает? Какой-то детский лепет.
Немногие воры настолько идиоты чтобы превращать кражу в серьезную статью. А охрана обычно и наводит)
Немногие воры настолько идиоты чтобы превращать кражу в серьезную статью. А охрана обычно и наводит)
С нормальной охраной и охранной системой ничего не будет. Охранник должен быть из нормального агенства, а не дядя Коля из пивнушки.
