Дом Диаша ограбили во время матча с «Галатасараем»: Рубен был на игре, его девушка – на съемках. «Ман Сити» предложил защитнику помощь

Дом Рубена Диаша ограбили во время матча с «Галатасараем» в ЛЧ.

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стал жертвой ограбления.

Как передает The Telegraph, преступники проникли в дом футболиста в среду во время матча «Манчестер Сити» против «Галатасарая» в Лиге чемпионов (2:0) и украли несколько вещей.

В момент ограбления Диаш, продолжающий восстановление после травмы, находился на стадионе, а его девушка, британская телеведущая Майя Джама, – на съемках в Южной Африке.

В настоящее время полиция занимается расследованием произошедшего. Сообщается, что «Манчестер Сити » готов предоставить Диашу любую необходимую помощь и поддержку.