Нкунку интересен «Роме» и ряду других клубов. Форвард может покинуть «Милан» в случае трансфера Матета

«Рома» хочет подписать Нкунку.

Форвард «Милана » Кристофер Нкунку может перейти в «Рому».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Нкунку может покинуть «Милан» в случае подписания Жана-Филиппа Матета. Ранее стало известно , что «россонери» согласовали трансфер 28-летнего нападающего «Кристал Пэлас» за 30 миллионов евро.

Отмечается, что, помимо «Ромы», в Нкунку заинтересованы еще несколько клубов.

Нкунку перешел в «Милан» летом 2025 года. В 16 матчах нынешнего сезона Серии А он отметился 4 голами и 2 ассистами. Статистику 28-летнего нападающего можно найти здесь .