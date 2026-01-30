Нкунку интересен «Роме» и ряду других клубов. Форвард может покинуть «Милан» в случае трансфера Матета
«Рома» хочет подписать Нкунку.
Форвард «Милана» Кристофер Нкунку может перейти в «Рому».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Нкунку может покинуть «Милан» в случае подписания Жана-Филиппа Матета. Ранее стало известно, что «россонери» согласовали трансфер 28-летнего нападающего «Кристал Пэлас» за 30 миллионов евро.
Отмечается, что, помимо «Ромы», в Нкунку заинтересованы еще несколько клубов.
Нкунку перешел в «Милан» летом 2025 года. В 16 матчах нынешнего сезона Серии А он отметился 4 голами и 2 ассистами. Статистику 28-летнего нападающего можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
