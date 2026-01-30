  • Спортс
  • Сценарист оскароносного фильма «Тайна в его глазах» Сачери: «Месси до 2022-го многие в Аргентине ставили ниже Марадоны, но титул их уравнял. Это незабываемые фигуры в истории футбола»
12

Сценарист оскароносного фильма «Тайна в его глазах» Сачери: «Месси до 2022-го многие в Аргентине ставили ниже Марадоны, но титул их уравнял. Это незабываемые фигуры в истории футбола»

Сценарист Сачери: Месси сравнялся с Марадоной после ЧМ-2022.

Эдуардо Сачери, сценарист киноленты «Тайна в его глазах», получившей «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке в 2010 году, сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Марадону и Месси объединяет то, что они абсолютно выдающиеся и незабываемые фигуры в истории футбола. Но правда в том, что их символическое значение в Аргентине было разным.

В случае с Марадоной была атмосфера абсолютного всеобщего восхищения, безграничной благодарности – и это прежде всего связано с чемпионатом мира 1986 года: с тем, что означал тот чемпионат, с тем, что значило играть против Англии на том чемпионате мира.

А в случае с Месси в моей стране чувства были более противоречивыми. Многие люди – включая меня – испытывали глубокое восхищение, и все. В то же время другие были склонны сравнивать его с Марадоной и ставить на второе место, потому что до 2022 года у него не было таких достижений со сборной.

Я думаю, что последние несколько лет чудесным образом уравняли их. Ну, я говорю «уравняли», хотя каждый из них все равно резонирует по-своему, ведь Аргентина образца 2022 года – это не Аргентина 1980-х. Но в любом случае они теперь на равных, и, думаю, большинство аргентинцев этому очень рады», – сказал Сачери.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoДиего Марадона
logoИнтер Майами
logoЧМ-2022
logoМЛС
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
До ЧМ в Катаре, конечно, у Диего был козырь, но теперь определённо можно сказать, что Месси обошёл Марадону даже на уровне сборных:
4-2 по трофеям.
4-1 по званиям лучшего игрока турнира.
Лео лучший бомбардир и ассистент в истории сборной.
А ещё бонус в виде выигранной Олимпиады, хоть это и не первая сборная (Молодёжный ЧМ выигрывали оба).
Концовка в фильме роскошная, рекомендую, если не смотрели.
Ответ Александр Суряев
Концовка в фильме роскошная, рекомендую, если не смотрели.
Плюсую
Ответ Александр Суряев
Концовка в фильме роскошная, рекомендую, если не смотрели.
Обязательно посмотрите «Тайна в ее глазах».
Обалденный фильм
У Месси две Копы + ЧМ
У Марадоны 0 Копы + ЧМ
