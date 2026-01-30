  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Семак: «По Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Центрального защитника ему на замену «Зениту» искать не нужно»
6

Сергей Семак: «По Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Центрального защитника ему на замену «Зениту» искать не нужно»

Семак об Эраковиче: идут переговоры с другим клубом.

Сергей Семак сообщил, что Страхиня Эракович может покинуть «Зенит».

– Нескольких футболистов не было сегодня на тренировке, троих мы насчитали. Расскажите, все ли с ними в порядке?

– Да, Саша Ерохин и Луис Энрике по семейным обстоятельствам получили небольшое дополнительное время. Отдыхом это не назовешь – оно им необходимо для решения своих вопросов. Уже сегодня они прилетят и завтра будут работать вместе с командой.

По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждем его решения и решения клуба.

– Получается, возможен еще один трансфер на выход. Ждете ли вы трансферов на вход на этом втором зимнем сборе?

– Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока – в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков еще уйдет.

Конечно, кто-то уходит, и мы стараемся подыскать замену. По защитникам: к нам уже пришел Игорь Дивеев… Конечно, у нас есть четыре центральных защитника плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдет, искать не нужно.

Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведем трансферную работу. Если получится, мы возьмем кого-то, – сказал главный тренер «Зенита».

Кто выиграет Лигу чемпионов?39898 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoСтрахиня Эракович
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
logoАлександр Ерохин
logoЛуис Энрике Андре
возможные трансферы
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
☹️ Грустно, Дивеев, видимо, теперь основной, а Эра хочет играть. Но со Страхиньей можно было играть выше, а Нино с Дивеем медленные, придется линию опускать.
Ответ Тралл из Питера
☹️ Грустно, Дивеев, видимо, теперь основной, а Эра хочет играть. Но со Страхиньей можно было играть выше, а Нино с Дивеем медленные, придется линию опускать.
А зачем её поднимать если Зенит все равно не прессингует?
Ответ Тралл из Питера
☹️ Грустно, Дивеев, видимо, теперь основной, а Эра хочет играть. Но со Страхиньей можно было играть выше, а Нино с Дивеем медленные, придется линию опускать.
Все равно будут играть навесами на Соболева, какая разница...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эракович близок к аренде в «Црвене Звезде» с правом выкупа («Чемпионат»)
26 января, 07:31
«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом. «Зенит» готов продать защитника за 6 млн (Sportklub)
26 января, 03:45
Эракович не уйдет из «Зенита» как минимум до лета. Защитник хочет стать чемпионом («СЭ»)
25 декабря 2025, 17:00
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем