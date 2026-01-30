Сергей Семак: «По Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Центрального защитника ему на замену «Зениту» искать не нужно»

Семак об Эраковиче: идут переговоры с другим клубом.

Сергей Семак сообщил, что Страхиня Эракович может покинуть «Зенит».

– Нескольких футболистов не было сегодня на тренировке, троих мы насчитали. Расскажите, все ли с ними в порядке?

– Да, Саша Ерохин и Луис Энрике по семейным обстоятельствам получили небольшое дополнительное время. Отдыхом это не назовешь – оно им необходимо для решения своих вопросов. Уже сегодня они прилетят и завтра будут работать вместе с командой.

По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждем его решения и решения клуба.

– Получается, возможен еще один трансфер на выход. Ждете ли вы трансферов на вход на этом втором зимнем сборе?

– Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока – в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков еще уйдет.

Конечно, кто-то уходит, и мы стараемся подыскать замену. По защитникам: к нам уже пришел Игорь Дивеев … Конечно, у нас есть четыре центральных защитника плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдет, искать не нужно.

Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведем трансферную работу. Если получится, мы возьмем кого-то, – сказал главный тренер «Зенита ».