«Фенербахче» ведет переговоры о трансфере Лукмана за 40 млн евро с учетом бонусов. Форвард «Аталанты» также интересен «Атлетико»

Адемола Лукман близок к переходу в «Фенербахче».

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может перейти в «Фенербахче », передает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы достигли устного соглашения о трансфере нигерийца за 40 миллионов евро с учетом бонусов, для завершения сделки необходимо согласовать порядок выплат и банковские гарантии. «Аталанта » пока не приняла предложенные «Фенербахче» условия.

Также сообщается , что с «Аталантой» по поводу Лукмана связывался «Атлетико ».

В нынешнем сезоне Лукман отметился двумя голами в 12 матчах Серии А. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь .