«Фенербахче» ведет переговоры о трансфере Лукмана за 40 млн евро с учетом бонусов. Форвард «Аталанты» также интересен «Атлетико»
Адемола Лукман близок к переходу в «Фенербахче».
Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может перейти в «Фенербахче», передает инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы достигли устного соглашения о трансфере нигерийца за 40 миллионов евро с учетом бонусов, для завершения сделки необходимо согласовать порядок выплат и банковские гарантии. «Аталанта» пока не приняла предложенные «Фенербахче» условия.
Также сообщается, что с «Аталантой» по поводу Лукмана связывался «Атлетико».
В нынешнем сезоне Лукман отметился двумя голами в 12 матчах Серии А. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39898 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль Фабрицио Романо в X
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Фенера игроков группы атаки и так перебор, и в центре, и на флангах. Солить их, что ли? Значит, Дуран или Эн-Несири - на выход. Или оба. Фланговых новичков (Нене, Мусаба, Керем) трогать не будут.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем