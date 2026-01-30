Жирков о современных футболистах: «По ЦСКА помню, что молодые были чуть более закомплексованными. Надо с первой тренировки злость и агрессию показывать – у тебя может быть один шанс»

Жирков: по ЦСКА помню, что молодые игроки были чуть более закомплексованными.

Бывший защитник сборной России, а ныне тренер «Динамо » Юрий Жирков ответил на вопрос, чем его поколение футболистов отличается от современных игроков.

«Тяжело сказать, чем это поколение отличается от моего. Большой потенциал сейчас у русских ребят, как и всегда. С удовольствием слежу за ними. Можно с ними работать и подсказывать.

Я заметил, что когда в Англии молодые тренируются с основным составом, то выкладываются на 100%. Например, по ЦСКА я помню, что молодые были чуть более закомплексованными, а надо уже с первой тренировки показывать злость и агрессию. У тебя может быть один шанс, и им надо пользоваться», – сказал Жирков.