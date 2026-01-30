Жирков о современных футболистах: «По ЦСКА помню, что молодые были чуть более закомплексованными. Надо с первой тренировки злость и агрессию показывать – у тебя может быть один шанс»
Жирков: по ЦСКА помню, что молодые игроки были чуть более закомплексованными.
Бывший защитник сборной России, а ныне тренер «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос, чем его поколение футболистов отличается от современных игроков.
«Тяжело сказать, чем это поколение отличается от моего. Большой потенциал сейчас у русских ребят, как и всегда. С удовольствием слежу за ними. Можно с ними работать и подсказывать.
Я заметил, что когда в Англии молодые тренируются с основным составом, то выкладываются на 100%. Например, по ЦСКА я помню, что молодые были чуть более закомплексованными, а надо уже с первой тренировки показывать злость и агрессию. У тебя может быть один шанс, и им надо пользоваться», – сказал Жирков.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
он прав... шанс может быть всего один, и в него вгрызаться нужно... иногда это люди понимать начинают, когда поезд ушел уже... вот для этого тренеры и нужны, так что удачи, Юрий, передавай опыт активнее
Жирков и сам был закомплексованным.,но талантливым и работоспособным. Оттого карьера и удалась
Ну он скорее закомплексован был в социальном плане, интроверт. А он мне кажется больше говорит про игровую наглость, что не надо тушеваться на тренировках с основным составом.
Совершенно верно. Жирков, как только пришёл, сразу впечатлил на тренировках Жорже. Тот его в 20 лет сразу и поставил в основу на первый же свой матч - суперкубок со Спартаком, несмотря на то, что ему привезли на то же место дорогого и талантливого агрентинца Ферейру. Жирков там тоже свой шанс использовал.
Что то слишком много в последние дни стало Жиркова на сайте......
Правильно
