  Арне Слот: «У «Ливерпуля» больше нет права на ошибку. Мы и так допустили их слишком много, даря голы на последних минутах. Каждая игра критически важна»
Арне Слот: «У «Ливерпуля» больше нет права на ошибку. Мы и так допустили их слишком много, даря голы на последних минутах. Каждая игра критически важна»

Арне Слот: «Ливерпулю» больше нельзя ошибаться.

Арне Слот заявил, что у «Ливерпуля» больше нет права на ошибку.

«Мы и так знали, что любой отрезок крайне важен, ничего не изменилось, но очевидно, что чем ближе ты к концу сезона, тем меньше возможностей ошибиться.

Мы сейчас в таком положении, когда права на ошибку нет, мы уже и так допустили их слишком много, даря на последних минутах такие голы, которые не делали чести нашей игре в плане результата.

Каждая игра критически важна, но из-за нашего положения стала еще важнее. Игра с «Ньюкаслом» критически важна, как важна и следующая, а также та, что идет потом», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
У Ливерпуля или у тебя, Арне?
Ответ Андрей Воробей_1117035669
У Ливерпуля или у тебя, Арне?
Слот, как главный тренер фк Ливерпуль, вполне обоснованно ассоциирует себя с клубом и безусловно хочет добиться успеха в этом, чего я и любой здравомыслящий человек ему желает
Одна ошибка. И ты ошибся. Слот
тут то он прав, мю нежданно- негаданно воспрял, челси проснулся, вилла не собирается в спад, тут уже веет непопаданием в лч и тогда слоту грозит отставочка..
Ответ поколение пепси
тут то он прав, мю нежданно- негаданно воспрял, челси проснулся, вилла не собирается в спад, тут уже веет непопаданием в лч и тогда слоту грозит отставочка..
Вот вроде и хорошо, тогда Хаби.
А потом думаю, что если состав такой несбалансированный, что и Алонсо провалится?
Тогда вообще кошмар
Надеясь на то что лидеры прошлых лет в атаке и обороне Салах и Ван Дейк по прежнему будут играть на таком же уровне как и в предыдущие годы - было несколько наивно. Сдал Салах(ещё с весны прошлого года) и в атаке игра стала не всегда получаться, и чаще стал ошибаться ВВД(которого раньше вообще практически невозможно было обыграть) в связи с чем и больше пропущенных голов
Уходии пожалуйста 😭
