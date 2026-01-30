Арне Слот: «У «Ливерпуля» больше нет права на ошибку. Мы и так допустили их слишком много, даря голы на последних минутах. Каждая игра критически важна»

Арне Слот: «Ливерпулю» больше нельзя ошибаться.

Арне Слот заявил, что у «Ливерпуля » больше нет права на ошибку.

«Мы и так знали, что любой отрезок крайне важен, ничего не изменилось, но очевидно, что чем ближе ты к концу сезона, тем меньше возможностей ошибиться.

Мы сейчас в таком положении, когда права на ошибку нет, мы уже и так допустили их слишком много, даря на последних минутах такие голы, которые не делали чести нашей игре в плане результата.

Каждая игра критически важна, но из-за нашего положения стала еще важнее. Игра с «Ньюкаслом » критически важна, как важна и следующая, а также та, что идет потом», – сказал главный тренер «Ливерпуля».