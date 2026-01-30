  • Спортс
  Бузова про Тарасова: «Я посвящала жизнь супругу, в моей вселенной он был господин. Многим жертвовала, Дима многое не давал мне делать. Он ревновал, не мог выходить на поле, если я где-то»
Бузова про Тарасова: «Я посвящала жизнь супругу, в моей вселенной он был господин. Многим жертвовала, Дима многое не давал мне делать. Он ревновал, не мог выходить на поле, если я где-то»

Бузова о Тарасове: я посвящала жизнь супругу, в моей вселенной он был господин.

Ольга Бузова рассказала о том, с какими ограничениями столкнулась в браке с теперь уже бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

– Я посвящала свою жизнь супругу. В моей вселенной он был господин. Только как хочет Дима, все ради семьи. Я очень многим жертвовала. Он очень многое не давал мне делать, я очень долго была не реализована. Ради семьи, ради него.

– Если бы ты осталась в браке, ты могла бы не достичь нынешней популярности?

– Было тяжело. Может, я бы ничего не достигла. Я была готова уйти с телевидения, лишь бы сохранить семью. Такой вопрос стоял. То есть почему-то он реально хотел меня посадить дома, и я была готова на это. Я помню, что в 2017 году моим единственным желанием было остаться живой. В 2016-м я была готова закончить карьеру, чтобы сохранить семью.

Дима меня очень ревновал. Он не мог выходить на поле, если я где-то. Если была плохая игра, то я была виновата – потому что я была на гастролях, а он не мог сосредоточиться. Я от многого отказывалась в браке, чтобы Диме было хорошо.

Думаю, в какой-то момент я бы себе сказала: «Оль, алло! Ты вообще свою жизнь любишь?» Я могу временно сделать вид, что меня это устраивает, но потом в какой-то момент ты включаешься и понимаешь, что нет, мне это не подходит, я так не хочу.

Я не думаю, что я бы ничего не достигла. Я думаю, что был бы длиннее путь, и он был бы просто другим. Но я – артист, я мечтала об этом с детства. Когда я выходила замуж, мой бывший муж брал в жены уже на тот момент ведущую и актрису театра и человека, который гастролирует с диджей-сетами, человека, у которого бизнес, человека с амбициями и с большими планами на жизнь. Поэтому я бы временно была готова – и готова была.

Эти отношения, может быть, в любом случае закончились. Но мы поняли, что он был несчастлив, возможно, со мной. Я потом поняла, что я была несчастлива, потому что столько было жертв. Но для меня просто было важно сохранить семью, – сказала поп-исполнительница.

Рекомендуем