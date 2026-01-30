  • Спортс
6

Грилиш может не сыграть до конца сезона, заявил Мойес: «Джеку потребуется операция, вероятно»

Дэвид Мойес: Грилиш, вероятно, не сыграет до конца сезона.

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш, вероятно, не сыграет до конца сезона. Об этом заявил главный тренер команды Дэвид Мойес.

На прошлой неделе у Грилиша диагностировали стрессовый перелом стопы. Сообщалось, что футболист пропустит около трех месяцев.

«Мы считаем, что ему, вероятно, потребуется операция, но это еще не подтверждено окончательно. Вероятно, он не сыграет до конца сезона. Это разочарование для него, для клуба, для всех нас. Он играет важную роль, он важная фигура, он дает нам опыт. Нам будет его не хватать, он сделал для нас много хорошего», – сказал Мойес.

Грилиш арендован у «Манчестер Сити» с правом выкупа за 50 млн фунтов. В нынешнем сезоне Джек провел 20 матчей в АПЛ, отличившись 2 голами и 6 ассистами, он лучший игрок «Эвертона» по системе «гол+пас». Статистику полузащитника можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoДжек Грилиш
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoДэвид Мойес
logoМанчестер Сити
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Печаль, явно ведь ставил на ЧМ переходя в Эвертон
Жаль конечно, этот сезон очень хорошо начинал. Будет его очень не хватать на поле, особенно по части креатива.
Ужас. Джеку здоровья и не унывать
Для Эвертона это кошмар ведь он платит полную зарплату Грилиша ,а это на минуточку 18 млн.дол.
