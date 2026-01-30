Грилиш может не сыграть до конца сезона, заявил Мойес: «Джеку потребуется операция, вероятно»

Дэвид Мойес: Грилиш, вероятно, не сыграет до конца сезона.

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш , вероятно, не сыграет до конца сезона. Об этом заявил главный тренер команды Дэвид Мойес .

На прошлой неделе у Грилиша диагностировали стрессовый перелом стопы. Сообщалось , что футболист пропустит около трех месяцев.

«Мы считаем, что ему, вероятно, потребуется операция, но это еще не подтверждено окончательно. Вероятно, он не сыграет до конца сезона. Это разочарование для него, для клуба, для всех нас. Он играет важную роль, он важная фигура, он дает нам опыт. Нам будет его не хватать, он сделал для нас много хорошего», – сказал Мойес.

Грилиш арендован у «Манчестер Сити» с правом выкупа за 50 млн фунтов. В нынешнем сезоне Джек провел 20 матчей в АПЛ , отличившись 2 голами и 6 ассистами, он лучший игрок «Эвертона » по системе «гол+пас». Статистику полузащитника можно найти здесь .