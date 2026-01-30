  • Спортс
  Артета об отношениях с Гвардиолой: «Посмотрите на Надаля и Федерера – вот урок для нас. Почему, черт возьми, у меня не должно быть хороших отношений с тем, кем я восхищаюсь?»
24

Артета об отношениях с Гвардиолой: «Посмотрите на Надаля и Федерера – вот урок для нас. Почему, черт возьми, у меня не должно быть хороших отношений с тем, кем я восхищаюсь?»

Микель Артета отверг предположения, что Пеп Гвардиола пытается повлиять на него с помощью «игр разума».

«Я так не думаю. Я не общаюсь с ним как со своей женой, каждые три дня, но мы общаемся в целом. Он делится ощущениями, вот и все. Если и есть какие-то игры разума, то я не обращаю на них особого внимания, потому что в конечном счете надо выходить на поле и там все показывать.

Для меня было бы удивительно, если бы мы не поддерживали отношения. Это был бы плохой пример для спорта. В спорте надо учиться, и, возможно, главный урок спорт преподал нам с помощью отношений Рафы Надаля и Роджера Федерера.

Я, конечно, не на этом уровне. Но одни из лучших спортсменов в истории, если не лучшие, – посмотрите на их отношения, когда им надо сыграть в финале друг против друга. Так и почему, черт возьми, у меня не должно быть отличных отношений с тем, кем я восхищаюсь, с кем я работал вместе, со своим коллегой?

В то же время ситуация такая же, как с любым другим соперником. На площадку, на поле мы выходим за победой», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
24 комментария
С женой раз в три дня? свободные отношения? без доминации?
Ответ Shesh157
С женой раз в три дня? свободные отношения? без доминации?
Он доминирует, но раз в три дня, 2-3 минутными отрезками. В остальные дни доминирует кто-то другой.
Ответ Denosaur
Он доминирует, но раз в три дня, 2-3 минутными отрезками. В остальные дни доминирует кто-то другой.
Что за дичь вы тут оба написали. По вашему это весело ?
Артета как только собрал свой состав, принялся ставить команде трусливый футбол. Пеп же выиграл кучу титулов, прежде чем начал проявлять слабость. Сказалась банальная изношенность.
Как вообще их можно сравнивать? Один стал революционером в футболе, второй выезжает за счет комиссара Жибера (или как там зовут специалиста по угловым?).
Слышал на днях, что будущее Давида Райи под угрозой, ведь, как оказалось, Трубин может забивать со стандартов.
