Артета об отношениях с Гвардиолой: «Посмотрите на Надаля и Федерера – вот урок для нас. Почему, черт возьми, у меня не должно быть хороших отношений с тем, кем я восхищаюсь?»

Артета про отношения с Гвардиолой: посмотрите на Надаля и Федерера.

Микель Артета отверг предположения, что Пеп Гвардиола пытается повлиять на него с помощью «игр разума».

«Я так не думаю. Я не общаюсь с ним как со своей женой, каждые три дня, но мы общаемся в целом. Он делится ощущениями, вот и все. Если и есть какие-то игры разума, то я не обращаю на них особого внимания, потому что в конечном счете надо выходить на поле и там все показывать.

Для меня было бы удивительно, если бы мы не поддерживали отношения. Это был бы плохой пример для спорта. В спорте надо учиться, и, возможно, главный урок спорт преподал нам с помощью отношений Рафы Надаля и Роджера Федерера.

Я, конечно, не на этом уровне. Но одни из лучших спортсменов в истории, если не лучшие, – посмотрите на их отношения, когда им надо сыграть в финале друг против друга. Так и почему, черт возьми, у меня не должно быть отличных отношений с тем, кем я восхищаюсь, с кем я работал вместе, со своим коллегой?

В то же время ситуация такая же, как с любым другим соперником. На площадку, на поле мы выходим за победой», – сказал главный тренер «Арсенала ».