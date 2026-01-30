  • Спортс
  • Артем Ребров: «Сафонов за спиной Шевалье не круассаны лопал, запивая просекко, а жестко работал. Можно бурчать агенту, какой ты несчастный, а можно ловить шанс – и брать 4 пенальти подряд»
31

Артем Ребров: «Сафонов за спиной Шевалье не круассаны лопал, запивая просекко, а жестко работал. Можно бурчать агенту, какой ты несчастный, а можно ловить шанс – и брать 4 пенальти подряд»

Артем Ребров: Сафонов не круассаны лопал за спиной Шевалье, а работал.

Артем Ребров поддержал решение Матвея Сафонова не пытаться покинуть «ПСЖ».

«Мне не близко мнение, что Сафонов зря согласился на место в запасе и теряет время.

Возможно, я сам такой же был: несколько раз мог уйти из «Спартака» в клубы нижней восьмерки и играть там постоянно, но оставался, терпел, работал и дождался чемпионства.

Как можно говорить, что Сафонов теряет время? Матвей рядом с мировыми звездами, ему по воротам каждый день бьют лучшие игроки мира, он катает с ними двусторонки, живет на других скоростях. Плюс он ведь не сидит только на лавке. Какие-то матчи проводит и даже приносит клубу титулы.

Я считаю, если есть возможность, нужно оставаться среди лучших и пытаться стать одним из них, а не уезжать в скромный клуб и просто играть там без особого прогресса.

Сафонов – молодец. В его ситуации можно сидеть, обижаться, бурчать агенту, какой ты несчастный. А можно ловить шанс, стараться и потом брать четыре пенальти подряд в матче за титул.

Что-то мне подсказывает, что за спиной Шевалье он не круассаны лопал, запивая просекко, а жестко работал и на футбольном поле, и над собой. И, как только потребовался, сделал дело на высшем уровне», – отметил бывший вратарь «Спартака» в колонке на Спортсе”.

Можно ли Сафонова сравнивать с Акинфеевым? Колонка Артема Реброва

Кто выиграет Лигу чемпионов?39897 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
31 комментарий
Когда в Спартаке вратари начнут жестко работать!? А то по лицу Максименко видно, что круассаны лопает, как почтальон Печкин конфеты .
согласен полностью с оратором
а мог бы штанги целовать
Какой просекко во Франции? Артем, соберись.
Ответ Алекс75
Какой просекко во Франции? Артем, соберись.
Наверное там есть такой напиток
Ответ DroDmit11
Наверное там есть такой напиток
И с ним вместо кофе французы исключительно жрут круассаны , чтобы унизить проклятых итальяшек !
Зачем в Париже пить просекко?
Ответ Madseryi88
Зачем в Париже пить просекко?
Дело вкуса
Ответ Йохан Чпохан
Дело вкуса
… и кошелька ! ))
Креманом, если лавочник.
Основной вратарь может и Шампань себе позволить.
Удачи Сафонову! Застолбить за собой место в основе ПСЖ!
Не грозит круасаном, попивая просеко в центре Парижа
У Сафонова нет денег на просекку и круассаны, их употребляет зато его бывшая жена))
А про бурчать агенту это он кого конкретно имеет ввиду?
Ответ Isshin88
А про бурчать агенту это он кого конкретно имеет ввиду?
Могу ошибаться, но вроде Леонеля Мессе
