Артем Ребров: «Сафонов за спиной Шевалье не круассаны лопал, запивая просекко, а жестко работал. Можно бурчать агенту, какой ты несчастный, а можно ловить шанс – и брать 4 пенальти подряд»
Артем Ребров поддержал решение Матвея Сафонова не пытаться покинуть «ПСЖ».
«Мне не близко мнение, что Сафонов зря согласился на место в запасе и теряет время.
Возможно, я сам такой же был: несколько раз мог уйти из «Спартака» в клубы нижней восьмерки и играть там постоянно, но оставался, терпел, работал и дождался чемпионства.
Как можно говорить, что Сафонов теряет время? Матвей рядом с мировыми звездами, ему по воротам каждый день бьют лучшие игроки мира, он катает с ними двусторонки, живет на других скоростях. Плюс он ведь не сидит только на лавке. Какие-то матчи проводит и даже приносит клубу титулы.
Я считаю, если есть возможность, нужно оставаться среди лучших и пытаться стать одним из них, а не уезжать в скромный клуб и просто играть там без особого прогресса.
Сафонов – молодец. В его ситуации можно сидеть, обижаться, бурчать агенту, какой ты несчастный. А можно ловить шанс, стараться и потом брать четыре пенальти подряд в матче за титул.
Что-то мне подсказывает, что за спиной Шевалье он не круассаны лопал, запивая просекко, а жестко работал и на футбольном поле, и над собой. И, как только потребовался, сделал дело на высшем уровне», – отметил бывший вратарь «Спартака» в колонке на Спортсе”.
