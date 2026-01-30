«Барселона» объявила о продлении контракта с Фермином до 2031 года
«Барселона» объявила о договоренности с Фермином Лопесом о продлении контракта.
Новое соглашение с воспитанником будет рассчитано до лета 2031 года, документ подпишут в ближайшие дни. Прежний договор истекал в 2029-м.
В этом сезоне 22-летний испанец принял участие в 15 матчах Ла Лиги, забив 4 мяча и отдав 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: fcbarcelona.com
Кто выиграет Лигу чемпионов?39897 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Продолжай в том же духе, Фермин !
он мне с первых же матчей понравился, но как он мандражил первый сезон.. растеT парень на глазах! Хави молодец, он шикарно поработал свои 2.5 года в Барсе, пусть и игру хорошую не поставил но именно строить команду он сумел на все 100%, а это очень важная часть работы в тренерстве! Флик пришел уже в полуготовую команду, потому и не стал бы все успехи на него переписывать, как по мне Хави проделал половину работу!