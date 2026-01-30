64

«Барселона» объявила о продлении контракта с Фермином до 2031 года

«Барселона» объявила о договоренности с Фермином Лопесом о продлении контракта.

Новое соглашение с воспитанником будет рассчитано до лета 2031 года, документ подпишут в ближайшие дни. Прежний договор истекал в 2029-м.

В этом сезоне 22-летний испанец принял участие в 15 матчах Ла Лиги, забив 4 мяча и отдав 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcbarcelona.com

Кто выиграет Лигу чемпионов?39897 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
logoБарселона
logoФермин Лопес
logoЛа Лига
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Своей игрой заслужил это продление без вопросов )
Продолжай в том же духе, Фермин !
Ответ Кирилл
Своей игрой заслужил это продление без вопросов ) Продолжай в том же духе, Фермин !
Славная новость для всех кулес - никаких сомнений)
Отличная новость. Всё быстро согласовали и обо всём договорились. Заслуженно.
Это новость с приставкой супер. Ферминатор,продолжай и дальше радовать болельщиков Барселоны своей игрой.
теперь он основой игрок Барсы и один из лучших в мире на своей позиции! у парня уже 21 по гол+пас) лучший среди полузащитников. + физика отменная, пашет будь здоров. просто идеальнейший атакующий полузащитник!
он мне с первых же матчей понравился, но как он мандражил первый сезон.. растеT парень на глазах! Хави молодец, он шикарно поработал свои 2.5 года в Барсе, пусть и игру хорошую не поставил но именно строить команду он сумел на все 100%, а это очень важная часть работы в тренерстве! Флик пришел уже в полуготовую команду, потому и не стал бы все успехи на него переписывать, как по мне Хави проделал половину работу!
Ответ TAGAY
теперь он основой игрок Барсы и один из лучших в мире на своей позиции! у парня уже 21 по гол+пас) лучший среди полузащитников. + физика отменная, пашет будь здоров. просто идеальнейший атакующий полузащитник! он мне с первых же матчей понравился, но как он мандражил первый сезон.. растеT парень на глазах! Хави молодец, он шикарно поработал свои 2.5 года в Барсе, пусть и игру хорошую не поставил но именно строить команду он сумел на все 100%, а это очень важная часть работы в тренерстве! Флик пришел уже в полуготовую команду, потому и не стал бы все успехи на него переписывать, как по мне Хави проделал половину работу!
Про одного из лучших в мире на своей позиции ты преувеличил, а так перспективы есть, играет хорошо.
Ответ Тимур Рашидов
Про одного из лучших в мире на своей позиции ты преувеличил, а так перспективы есть, играет хорошо.
почему нет?! по системе гол+пас он лучший из всех АПЗ! назови топ3 АПЗ которые в этом сезоне лучше чем Фермин.
Отличная новость:) Ферминатор будет унижать африканцев ещё долгие годы:))
Ответ rigobersong
Отличная новость:) Ферминатор будет унижать африканцев ещё долгие годы:))
Ты про Кунде, ямаля, рафинью и бальде?
Ответ Zakir Velilhanov
Ты про Кунде, ямаля, рафинью и бальде?
Ты сам прекрасно понял о каких деревьях речь идёт, и сам мечтаешь поскорее увидеть топ футболистов в составе маргариновых
Фер машина и ему есть еще куда прогрессировать, такого хладнокровия у Барсы давно не было, Лопез влюбляет! 💪
Из конкуренция с Ольмо на позицию АПЗ обоих делает лучше . А ведь скоро ещё Гави появится. Здорово. Жаль нет такой конкуренции в других линиях
Ответ Budabuda
Из конкуренция с Ольмо на позицию АПЗ обоих делает лучше . А ведь скоро ещё Гави появится. Здорово. Жаль нет такой конкуренции в других линиях
Гави на АПЗ - это вообще странный номер. Парень всю жизнь играл 6-ку и 8-ку, а его пихают играть под ЦФ...
Ответ Тимур Рашидов
Гави на АПЗ - это вообще странный номер. Парень всю жизнь играл 6-ку и 8-ку, а его пихают играть под ЦФ...
Гави даже на флангах инсайда играл
Возмужал Ферминатор, очень полезный игрок!
Хороший игрок. Не чета Педри и Де Йонгу и Ольмо по мастерству, конечно, но в старании не откажешь.
Ответ fc_a.m.
Хороший игрок. Не чета Педри и Де Йонгу и Ольмо по мастерству, конечно, но в старании не откажешь.
Да, он больше игрок пространства, с быстрыми рывками, ударом, прессингующий. В контратаках он даже полезнее вышеназванных игроков за счет своей скорости
Ответ fc_a.m.
Хороший игрок. Не чета Педри и Де Йонгу и Ольмо по мастерству, конечно, но в старании не откажешь.
Мастерство у него на уровне, не видел глупых обрезов или рикошетов как от бревна. Играет ярче Де Йонга. С Педри на уровне, просто Педри пиарят больше и карьера дольше (ещё Месси застал)
Фермин ферментирует игру.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фермин хотел бы видеть Месси в «Барселоне»: «Если ради Лео мне придется сидеть на скамейке – пусть так!»
29 января, 19:51
Фермин отказывается уходить из «Барселоны»: «Завершил бы тут карьеру. Хочу провести здесь много лет»
28 января, 18:45
«Барса» и Фермин согласовали новый контракт до 2031-го с повышением зарплаты. Его могут подписать на этой неделе
26 января, 18:38
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем