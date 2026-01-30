«Барселона» объявила о продлении контракта с Фермином до 2031 года

«Барселона » объявила о договоренности с Фермином Лопесом о продлении контракта.

Новое соглашение с воспитанником будет рассчитано до лета 2031 года, документ подпишут в ближайшие дни. Прежний договор истекал в 2029-м.

В этом сезоне 22-летний испанец принял участие в 15 матчах Ла Лиги , забив 4 мяча и отдав 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: fcbarcelona.com