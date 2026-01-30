Точилин о тренерах: «Российский – как минер, работает до первой ошибки, европейскому дается карт-бланш. В топ-клубах только Семак, Гусев и Галактионов – недоверие присутствует, видимо»
Александр Точилин убежден, что иностранным тренерам в России доверяют больше, чем местным.
– Есть ли недоверие к российским тренерам в клубах РПЛ? Почему некоторые наши специалисты с неплохим бэкграундом сидят без работы?
– В топовых клубах предпочтение отдают иностранцам. С учетом того, что там довольно много легионеров, которых считают игроками высокого уровня, руководители полагают, что им проще будет работать с европейским тренером. Поэтому в эти клубы довольно тяжело российскому специалисту попасть.
Можно буквально по пальцам пересчитать тех, кто в них работает. Это Семак, Гусев и Галактионов. Видимо, недоверие присутствует.
А главное отличие между нашим специалистом и иностранным, что российский – как минер, работает до первой ошибки. Европейскому специалисту дается карт-бланш, – сказал бывший главный тренер «Сочи».
"Только" ... 🤦😁
Зенит :
Семак работает 7 лет.
С Адвокатом попрощались через 3 года, со Спаллетти через 4 года, с Луческу через год. Боаш ушёл сам. Манчини ушёл сам.
ЦСКА :
Слуцкий тренировал 7 лет, Гончаренко 5 лет, Федотов 2 года, Николич год и ушёл сам , Зико , Жорже и Хуанде Рамос втроём суммарно чуть больше года тренировали.
Спартак :
Станкович чуть больше года, Аббаскаль полтора года, Руй Витория полгода , Тедеско полтора года, Кононов почти год, Каррера два года, Якин год, Карпин четыре года, Эмери полгода.
Во всех трех топ клубах российские тренеры задерживались дольше всех, про что говорит Точилин?)
Два последних чемпиона имеют давно русских тренеров. Топовый Локо тоже. Богатый Динамо тоже