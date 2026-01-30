Точилин о тренерах: «Российский – как минер, работает до первой ошибки, европейскому дается карт-бланш. В топ-клубах только Семак, Гусев и Галактионов – недоверие присутствует, видимо»

Точилин о тренерах: россиянин работает до первой ошибки, у иностранца карт-бланш.

Александр Точилин убежден, что иностранным тренерам в России доверяют больше, чем местным.

– Есть ли недоверие к российским тренерам в клубах РПЛ? Почему некоторые наши специалисты с неплохим бэкграундом сидят без работы?

– В топовых клубах предпочтение отдают иностранцам. С учетом того, что там довольно много легионеров, которых считают игроками высокого уровня, руководители полагают, что им проще будет работать с европейским тренером. Поэтому в эти клубы довольно тяжело российскому специалисту попасть.

Можно буквально по пальцам пересчитать тех, кто в них работает. Это Семак, Гусев и Галактионов . Видимо, недоверие присутствует.

А главное отличие между нашим специалистом и иностранным, что российский – как минер, работает до первой ошибки. Европейскому специалисту дается карт-бланш, – сказал бывший главный тренер «Сочи».