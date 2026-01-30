  • Спортс
  • Точилин о тренерах: «Российский – как минер, работает до первой ошибки, европейскому дается карт-бланш. В топ-клубах только Семак, Гусев и Галактионов – недоверие присутствует, видимо»
41

Александр Точилин убежден, что иностранным тренерам в России доверяют больше, чем местным.

– Есть ли недоверие к российским тренерам в клубах РПЛ? Почему некоторые наши специалисты с неплохим бэкграундом сидят без работы?

– В топовых клубах предпочтение отдают иностранцам. С учетом того, что там довольно много легионеров, которых считают игроками высокого уровня, руководители полагают, что им проще будет работать с европейским тренером. Поэтому в эти клубы довольно тяжело российскому специалисту попасть.

Можно буквально по пальцам пересчитать тех, кто в них работает. Это Семак, Гусев и Галактионов. Видимо, недоверие присутствует.

А главное отличие между нашим специалистом и иностранным, что российский – как минер, работает до первой ошибки. Европейскому специалисту дается карт-бланш, – сказал бывший главный тренер «Сочи».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
У тебя такой карт бланш был в Сочах - все завалил
Ответ Nils Michael
У тебя такой карт бланш был в Сочах - все завалил
Так он хочет в топ клубе попробовать, а не на кошках тренироваться..
Ответ Nils Michael
У тебя такой карт бланш был в Сочах - все завалил
СОЧИ
Точилин присоединился к брифингу безработных. Но так нервничал, что забыл "Краснодар" и Мусаева, и зачем-то упомянул Гусева.
Ответ Алекс75
Точилин присоединился к брифингу безработных. Но так нервничал, что забыл "Краснодар" и Мусаева, и зачем-то упомянул Гусева.
Зал ожидания перестаёт вмещать всех сбитых летчиков..
Ответ Shamarin
Зал ожидания перестаёт вмещать всех сбитых летчиков..
Уже дерутся за еду :)
2, 5 иностранных тренера и они всё ноют и ноют. "Только" Семак, Галактионов, Гусев? А у Краснодара кто? Индеец? Это чемпион прошлого сезона и лидер нынешнего.
"Только" ... 🤦😁
Мусаев судя по всему или не тренер или команда у него на вылет, зато Гусев тренер топ команды( то ли топ с низов, то ли середины)
Дайте-ка вспомнить.
Зенит :
Семак работает 7 лет.
С Адвокатом попрощались через 3 года, со Спаллетти через 4 года, с Луческу через год. Боаш ушёл сам. Манчини ушёл сам.
ЦСКА :
Слуцкий тренировал 7 лет, Гончаренко 5 лет, Федотов 2 года, Николич год и ушёл сам , Зико , Жорже и Хуанде Рамос втроём суммарно чуть больше года тренировали.
Спартак :
Станкович чуть больше года, Аббаскаль полтора года, Руй Витория полгода , Тедеско полтора года, Кононов почти год, Каррера два года, Якин год, Карпин четыре года, Эмери полгода.

Во всех трех топ клубах российские тренеры задерживались дольше всех, про что говорит Точилин?)
Ответ Antonio Gaudi
Дайте-ка вспомнить. Зенит : Семак работает 7 лет. С Адвокатом попрощались через 3 года, со Спаллетти через 4 года, с Луческу через год. Боаш ушёл сам. Манчини ушёл сам. ЦСКА : Слуцкий тренировал 7 лет, Гончаренко 5 лет, Федотов 2 года, Николич год и ушёл сам , Зико , Жорже и Хуанде Рамос втроём суммарно чуть больше года тренировали. Спартак : Станкович чуть больше года, Аббаскаль полтора года, Руй Витория полгода , Тедеско полтора года, Кононов почти год, Каррера два года, Якин год, Карпин четыре года, Эмери полгода. Во всех трех топ клубах российские тренеры задерживались дольше всех, про что говорит Точилин?)
Аленичев больше года нас игрой в 9 защитников мучал и кому только не влетал, после вылета из Еврокубков от киприотов терпение лопнуло...
Ответ Antonio Gaudi
Дайте-ка вспомнить. Зенит : Семак работает 7 лет. С Адвокатом попрощались через 3 года, со Спаллетти через 4 года, с Луческу через год. Боаш ушёл сам. Манчини ушёл сам. ЦСКА : Слуцкий тренировал 7 лет, Гончаренко 5 лет, Федотов 2 года, Николич год и ушёл сам , Зико , Жорже и Хуанде Рамос втроём суммарно чуть больше года тренировали. Спартак : Станкович чуть больше года, Аббаскаль полтора года, Руй Витория полгода , Тедеско полтора года, Кононов почти год, Каррера два года, Якин год, Карпин четыре года, Эмери полгода. Во всех трех топ клубах российские тренеры задерживались дольше всех, про что говорит Точилин?)
Точилин говорит про то..., что - тигру, мяса не докладывают!☝️🤣
Не совсем понятно, кто из провалившихся здесь иностранных тренеров получал второй шанс? Или он, Точилин, не это имел ввиду?
Ещё один нытик отмазку нашёл. Саня, а ты где-нибудь результат показал? Или в твоих провалах виноваты иностранцы?
Мусаев, конечно же, не русский человек, но не до такой же степени) паспорт РФ имеет все-таки.
Ответ Франческо Тотти
Мусаев, конечно же, не русский человек, но не до такой же степени) паспорт РФ имеет все-таки.
Так то Точилин прав, русских мало. Карпин эстонец, Гусев, наверное, испанец, Шпилевский, Гончаренко и Кононов из Белоруссии, Семак и Ташуев с Украины, ну и плюс дальнее зарубежье. :)
Посмеялся с «топ-клуба», где тренер — Гусев
Из "топовых" команд тренера иностранцы сейчас только у ЦСКА и Спартака.
Два последних чемпиона имеют давно русских тренеров. Топовый Локо тоже. Богатый Динамо тоже
