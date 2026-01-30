Майкл Кэррик: «Я большой поклонник Маунта. Он важный игрок для «МЮ»

Тренер «Манчестер Юнайтед » высоко отозвался о Мэйсоне Маунте .

«Я большой поклонник Мэйсон, у него так много хороших качеств. Именно поэтому у нас такой состав.

Мне очень нравится Маунт, он важный игрок для команды и клуба», – сказал Кэррик .