Майкл Кэррик: «Я большой поклонник Маунта. Он важный игрок для «МЮ»
Тренер «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о Мэйсоне Маунте.
«Я большой поклонник Мэйсон, у него так много хороших качеств. Именно поэтому у нас такой состав.
Мне очень нравится Маунт, он важный игрок для команды и клуба», – сказал Кэррик.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39896 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: The United Stand
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Маунт вместо Доргу
Маунт вместо Доргу
Кунья скорее всего
Поэтому предпочитаю чтоб он был ближе ко мне!!)
Тен Хаг тоже поклонник Маунта.
Товарищи, а вы смотрели два последних матча МЮ? Как хорош там был Маунт. Вместе с Кази выжигал центр. Поэтому и атакующая линия сразу вздохнула свободнее. Когда сзади такая подстраховка
Товарищи, а вы смотрели два последних матча МЮ? Как хорош там был Маунт. Вместе с Кази выжигал центр. Поэтому и атакующая линия сразу вздохнула свободнее. Когда сзади такая подстраховка
где ты там Маунта увидел
где ты там Маунта увидел
Сорри, Майну
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем